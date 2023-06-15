Вещи из секонд-хенда обязательно нужно обрабатывать определенным образом: можно замочить в растворе из нашатырного спирта на несколько часов и уже тогда стирать. Это убьет микробы, которые часто живут на употребленной одежде. А на что обратить внимание на секонде, чтобы найти качественную одежду – расскажет 24 Канал.

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Советы для выбора одежды на секонде

Перед тем, как идти в этот магазин, составьте список вещей , которые вам действительно нужны. Зайдя в секонд, часто теряешься и не знаешь, что искать. Вам сэкономит кучу времени и нервов.

, которые вам действительно нужны. Зайдя в секонд, часто теряешься и не знаешь, что искать. Вам сэкономит кучу времени и нервов. С особой внимательностью рассматривайте одежду: убедитесь, что она в хорошем состоянии. Обращайте внимание на швы, молнии, подкладки, пуговицы.

Не ведите только на низкие цены, а оценивайте качество . В частности, если выбираете свитер, посмотрите в каком состоянии ткань, нет ли на ней так называемых "котышек" - комочков спутанных волокон. Попытайтесь растянуть вещь: если она не поддерживает форму, это означает, что она низкого качества.

. В частности, если выбираете свитер, посмотрите в каком состоянии ткань, нет ли на ней так называемых "котышек" - комочков спутанных волокон. Попытайтесь растянуть вещь: если она не поддерживает форму, это означает, что она низкого качества. Посещайте секонд-хенды, когда у вас достаточно свободного времени. Тогда вы избежите покупки ненужных вещей.



Пошук одягу на секонді / Фото Gal.info

Имеет значение день шопинга в секонде. Можно заметить, что большие скидки ставят на вещи низкого свойства. Более успешным решением будет уйти в денек, когда установили средние скидки, от 40 до 60%.

шопинга в секонде. Можно заметить, что большие скидки ставят на вещи низкого свойства. Более успешным решением будет уйти в денек, когда установили средние скидки, от 40 до 60%. Относительно выбора джинсов. посмотрите не вытянуты ли у них колени и как выглядят швы. Если они не смотрятся затертыми, это означает, что их носили недолго.

Ищите одежда с бирками, ведь чаще всего такие вещи новые. Они будут стоить подороже, но меньше, чем в бутиках. К тому же эту вещь, по всей вероятности, никто к вам не носил. Удачным вариантом будут вещи вне моды: белые рубашки, пиджаки, джинсы.

Выбирайте на секонде вещи, которые не жалко испортить. К примеру, домашняя одежда или вещи на огород. С большой вероятностью вы и так их запачкаете. Также есть смысл покупать там детскую одежду, ведь малыши быстро растут и постоянно что-нибудь проливают на себя.