Наступление лета буквально заставляет нас совершить новые покупки. Летом постоянно появляется много вариантов наряда – платьев, юбок, брюк или обуви.

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Тренды 2023 года достаточно многогранны, так что нам точно есть из чего выбрать. Едва ли не впервые за длительное время бренды представили немало нарядов, поэтому для каждой девушки есть из чего выбрать.

Такой выбор облегчает шопинг, впрочем заодно и усложняет задачу, поскольку трудно остановиться на чем-нибудь одном. Чтобы июньский шоппинг для вас был легким и необременительным, рекомендуем сосредоточить свое внимание на 5 покупках, которые понравятся этим летом каждой.

Джинсовая куртка

Деним этого года на пике популярности, поэтому джинсовая куртка станет отличным дополнением к джинсам и юбкам из денима.



Трендовые вещи, которые стоит купить в июне / Фото из Elle

Карго

Брюки карго завоевали широкую популярность этой весной и, как видим, не сдают своих позиций. Они выглядят стильно в сочетании с майками, топами, лонгсливами и рубашками оверсайз.



Трендовые вещи, которые стоит купить в июне / Фото из Elle

Сарафан

Сарафан – это довольно летний вид одежды, ведь из-за отсутствия горловины он не ограничивает движения и обеспечивает полностью свободу. Сочетайте сарафан с балетками или сандалями.



Трендовые вещи, которые стоит купить в июне / Фото из Elle

Соломенная сумка

Каждое лето соломенная сумка возвращается в тренды. Сейчас уже многие фешионистки довершают свои летние образы именно такой сумкой. Ее можно брать с собой и на пляж, и на городские прогулки.



Трендовые вещи, которые стоит купить в июне / Фото из Elle

Вьетнамки на каблуке

Эта обувь точно стоит вашего внимания. Это одна из самых популярных моделей обуви инстаграмм-модниц. Вьетнамки на каблуке обожает Кендалл Дженнер и постоянно носит их с брюками или платьями.



Трендовые вещи, которые стоит купить в июне / Фото из Elle