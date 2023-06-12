Настання літа буквально заставляє нас зробити нові покупки. Влітку постійно з’являється багато варіантів вбрання – суконь, спідниць, штанів чи взуття.

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Тренди 2023 року достатньо багатогранні, тож нам точно є з чого вибрати. Чи не вперше за тривалий час бренди представили чимало вбрання, тож для кожної дівчини є з чого вибрати.

Такий вибір полегшує шопінг, втім заодно й ускладнює завдання, оскільки важко зупинитися на чомусь одному. Щоб червневий шопінг для вас був легким та необтяжливим, радимо зосередити свою увагу на 5 покупках, які сподобаються цього літа кожній.

Джинсова куртка

Денім цього року на піку популярності, тож джинсова куртка стане чудовим доповненням до джинсів та спідниць з деніму.



Трендові речі, які варто купити у червні / Фото з Elle

Карго

Штани карго завоювали широку популярність цієї весни, і, як бачимо, не здають своїх позицій. Вони мають стильний вигляд у поєднанні з майками, топами, лонгслівами та сорочками оверсайз.



Трендові речі, які варто купити у червні / Фото з Elle

Сарафан

Сарафан – це доволі літній вид одягу, адже через відсутність горловини він не обмежує рухи та забезпечує повністю свободу. Поєднуйте сарафан з балетками чи сандалями.



Трендові речі, які варто купити у червні / Фото з Elle

Солом’яна сумка

Кожного літа солом’яна сумка повертається в тренди. Зараз вже чимало фешіоністок довершують свої літні образи саме такою сумкою. Її можна брати з собою і на пляж, і на міські прогулянки.



Трендові речі, які варто купити у червні / Фото з Elle

В’єтнамки на підборах

Це взуття точно варте вашої уваги. Це одна із найпопулярніших моделей взуття інстаграм-модниць. В’єтнамки на підборах обожнює Кендалл Дженнер та постійно їх носить зі штанами чи сукнями.



Трендові речі, які варто купити у червні / Фото з Elle