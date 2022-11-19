Придбання обігрівача може кардинально змінити ваше життя – обравши правильний прилад саме для вас, ви не тільки можете зекономити, але і повністю перейти на альтернативні джерела світла, пише 24 канал.

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Український ринок обігрівачів пропонує безліч варіацій – можна обрати різноманітні дуйчики, масляні, інфрачервоні та конвекторні обігрівачі. У кожного з них є свої переваги та недоліки, які варто знати перед покупкою.

Обігрівачі-дуйчики

Найдешевший варіант серед обігрівачів – це звичайний обігрівач-дуйчик. Його принцип полягає у розпорошуванню теплого повітря по приміщенню за допомогою вентилятора.

Плюси. Невелика ціна та помірна ефективність роблять дуйчики з теплим повітрям дуже популярними.Такий дуйчик може швидко обігріти кімнату, в якій ви перебуваєте. Крім того, його можна легко перенести з місця на місце.

Мінуси. Обігрівач-дуйчик є одним з найменш безпечних обігрівачів на ринку – через нагрівну спіраль, яка фактично знаходиться на відкритому просторі, може виникнути небезпека пожежі. Крім того, дуйчик сильно сушить повітря та не може прогрівати великі кімнати – його потужності обмежені лише невеличкими приміщеннями.

Обігрівачі для дому / Фото Depositphotos

Масляні обігрівачі

Цей тип обігрівачів часто використовують для прогрівання точок в офісах, будинках та квартирах. Масляний обігрівач нагрівається коштом мінерального масла, яке передає температуру нагрівальним панелям.

Плюси. Масляні обігрівачі – відносно недорогі та надійні прилади, які зможуть нагріти простір біля вас. Такий тип обігрівачів часто має датчик регулювання температури та може відключатися сам.

Мінуси. Масляний обігрівач – це, фактично, батарея на коліщатках, яка є досить важкою та проблемно переноситься. Також масляний обігрівач може прогріти лише дуже невелику ділянку поблизу вас, не нагріваючи повітря за кілька метрів. Такий тип обігрівачів потребує дуже багато електроенергії, щоби нагрітися, тому що час нагрівання доволі тривалий.

Обігрівачі для дому / Фото Unsplash

Конвекторний обігрівач

Електричний конвектор також може повноцінно замінити батарею, тому що швидко прогріває приміщення та достатньо ефективно справляється з подоланням холоду. Такі конвектори можуть бути поміщені на стінку, або ж встановлюватися на колесики, щоб їх можна було переміщати.

Плюси. Швидко та ефективно нагріває повітря, може бути переносним приладом. Конвекторний обігрівач має граничну температуру, після якої прилад самостійно відключається – це робить його одним з найбільш безпечних варіантів для обігріву.

Мінуси. Велике електроспоживання – потужності такого обігрівача вимагають більше енергії, тому готуйтеся платити за електрику більше. Також конвекторні обігрівачі сильно сушать повітря.

Обігрівачі для дому / Фото Unsplash

УФО

Інфрачервоні обігрівачі користуються популярністю у різних закладах, які мають відкриті тераси та відкриті ділянки. Цей пристрій може швидко та ефективно обігріти ділянку поруч, незалежно від температури навколо.

Плюси. Швидко нагріває площу навколо, зокрема гріє не повітря, а речі, які знаходяться під дією УФО-променів, тож тільки вставши під інфрачервоний обігрівач, ми зігрієтесь. Економний прилад, який можна поставити на режим очікування та включити через певний час дистанційно.

Мінуси. Прогріває тільки невелику ділянку. Може стати причиною псування речей інфрачервоними променями.

Обігрівачі для дому / Фото Unsplash

Кондиціонер

Для тих, хто не хоче купувати додатковий обігрівач, кондиціонер може стати порятунком. Більшість моделей мають не тільки вивід холодного повітря, але і прогрівання приміщення.

Плюси. Кондиціонери швидко та безпечно зможуть нагріти повітря, не висушуючи його. Завдяки циркуляції повітря ви швидко зможете обігріти приміщення. Кондиціонер можна налаштувати на комфортну температуру.

Мінуси. Цей прилад потребує дуже багато електроенергії, яка не тільки навантажує електромережу, але і ваш гаманець. Якщо часто користуватися кондиціонером для обігріву, можна влетіти в копійчину.

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Піч, буржуйка

Альтернативне джерело тепла можна оформити у вигляді печі, каміну чи буржуйки. Для такого обігріву не треба буде електрика, лише дерево чи вугілля.

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Плюси. Швидко та ефективно прогріває приміщення, може використовуватись як плита для приготування їжі, не потребує електроенергїї.

Обігрівачі для дому / Фото Depositphotos

Мінуси. Велика пожежна небезпека через відкрите джерело вогню, великий ризик задимлення приміщення, специфічний запах. Не підходить для квартир та багатоповерхівок.

Зверніть увагу! Згідно із законом України, встановлювати печі-буржуйки та інші пристрої, які працюють на дровах, у квартирі багатоповерхового будинку категорично заборонено, оскільки є високий ризик пожежної небезпеки.