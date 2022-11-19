Покупка обогревателя может кардинально изменить вашу жизнь – выбрав правильный прибор именно для вас, вы не только можете сэкономить, но и полностью перейти на альтернативные источники света, пишет 24 канал.

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Украинский рынок обогревателей предлагает множество вариаций – можно выбрать разнообразные дуйчики, масляные, инфракрасные и конвекторные обогреватели. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, которые следует знать перед покупкой.

Обогреватели-дуйчики

Самый дешевый вариант среди обогревателей – это обычный обогреватель-дуйчик. Его принцип состоит в распылении теплого воздуха по помещению с помощью вентилятора.

Плюсы. Небольшая цена и умеренная эффективность делают дуйчики с теплым воздухом очень популярными. Такой дуйчик может быстро обогреть комнату, в которой вы находитесь. Кроме того, его можно легко перенести с места на место.

Минусы. Обогреватель-дуйчик является одним из наименее безопасных обогревателей на рынке – из-за нагревной спирали, которая фактически находится на открытом пространстве, может возникнуть опасность пожара. Кроме того, дуйчик сильно сушит воздух и не может прогревать большие комнаты – его мощности ограничены только небольшими помещениями.

Обогреватели для дома / Фото Depositphotos

Масляные обогреватели

Этот тип обогревателей часто используют для прогрева точек в офисах, домах и квартирах. Масляный обогреватель нагревается на средства минерального масла, которое передает температуру нагревательным панелям.

Плюсы. Масляные обогреватели – относительно недорогие и надежные приборы, которые смогут нагреть у вас пространство. Такой тип обогревателей часто имеет датчик регулировки температуры и может отключаться сам.

Минусы. Масляный обогреватель – это, фактически, батарея на колесиках, которая довольно тяжелая и проблемно переносится. Также масляный обогреватель может прогреть только очень небольшой участок вблизи вас, не нагревая воздух за несколько метров. Такой тип обогревателей требует очень много электроэнергии, чтобы нагреться, потому что время нагрева достаточно длительно.

Обогреватели для дома / Фото Unsplash

Конвекторный обогреватель

Электрический конвектор также может полноценно заменить батарею, так как быстро прогревает помещение и эффективно справляется с преодолением холода. Такие конвекторы могут быть помещены на стену или устанавливаться на колёсики, чтобы их можно было перемещать.

Плюсы. Быстро и эффективно нагревающий воздух может быть переносным прибором. Конвекторный обогреватель имеет предельную температуру, после которой устройство самостоятельно отключается – это делает его одним из самых безопасных вариантов для обогрева.

Минусы. Большое электропотребление – мощности такого обогревателя требуют больше энергии, поэтому готовьтесь платить за электричество больше. Также конвекторные обогреватели сильно сушат воздух.

Обогреватели для дома / Фото Unsplash

УФО

Инфракрасные обогреватели пользуются популярностью в различных заведениях с открытыми террасами и открытыми участками. Устройство может быстро и эффективно обогреть участок рядом, независимо от температуры вокруг.

Плюсы. Быстро нагревает площадь вокруг, в частности, греет не воздух, а вещи, которые находятся под действием УФО-лучей, и только встав под инфракрасный обогреватель, мы согреетесь. Экономный прибор, который можно поставить в режим ожидания и включить через некоторое время дистанционно.

Минусы. Прогревает только небольшой участок. Может стать причиной порчи вещей инфракрасными лучами.

Обогреватели для дома / Фото Unsplash

Кондиционер

Для тех, кто не хочет покупать дополнительный отопитель, кондиционер может стать спасением. Большинство моделей имеют не только вывод холодного воздуха, но и прогрев помещения.

Плюсы . Кондиционеры быстро и безопасно смогут нагреть воздух, не высушивая его. Благодаря циркуляции воздуха, вы быстро сможете обогреть помещение. Кондиционер можно настроить на комфортную температуру.

Минусы. Этот прибор требует очень много электроэнергии, которая не только нагружает электросеть, но и ваш кошелек. Если часто использовать кондиционер для обогрева, можно влететь в копеечку.

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Печь, буржуйка

Альтернативный источник тепла можно оформить в виде печи, камина или буржуйки. Для такого обогрева не потребуется электричество, только дерево или уголь.

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Плюсы. Быстро и эффективно прогревает помещение, может использоваться в качестве плиты для приготовления пищи, не требует электроэнергии.

Обогреватели для дома / Фото Depositphotos

Минусы . Большая пожарная опасность из-за открытого источника огня, большого риска задымления помещения, специфического запаха. Не подходит для квартир и многоэтажек.

Обратите внимание! Согласно закону Украины, устанавливать печи-буржуйки и другие устройства, работающие на дровах, в квартире многоэтажного дома категорически запрещено, поскольку высок риск пожарной опасности.