24 канал з'ясував, як легко та дієво утеплити вікна за допомогою підручних та спеціалізованих засобів.

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Як утеплити пластикові вікна

Зазвичай пластикові вікна мають менше шпарин та проблемних ділянок, через які може виходити повітря. Проте і так варто потурбуватися про ущільнення та герметичність вікон.

Для того, щоб утеплити пластикове вікно, можна використати:

Паперову стрічку, малярський скотч – цей універсальний засіб підійде для того, щоб заклеїти мікрошпарини та не допустити протягів.

Гумовий ущільнювач – на кожному пластиковому вікні є чорний ущільнювач, який може з часом зіпсуватися. Його можна замінити, зменшивши таким чином протяги та зафіксувавши скло. Купити ущільнювач можна в будівельному магазині.

Зверніть увагу! Щоб точно підібрати правильний ущільнювач для вашого вікна, візьміть невеликий відрізок старої гуми, та покажіть його консультанту.

Герметик для вікон – цей спеціалізований засіб також можна знайти в будмагазині. Він надійно закриє усі шпарини та позбавить від протягів, проте є доволі дорогим засобом.

Як утеплити вікна на зиму / Фото Unsplash

Чим утеплити дерев'яні вікна

Шибки, які мають дерев'яну раму, дуже легко пропускають холод та протяги, тому утеплювати їх на зиму обов'язково. Старі дерев'яні вікна мають пори, які також сприяють вивітрюванню тепла з вашої оселі.

Щоб утеплити вікна з дерева, вам підійдуть:

Підручні наповнювачі – для того, щоб закрити шпарини, можна використати вату, поролон чи туалетний папір. Вкладати обраний наповнювач треба поміж вікон по периметру рами – там, де сходиться скло та рама, зазвичай найбільше протягів.

Гумовий ущільнювач – як і пластикові вікна, дерев'яні можна утеплити спеціалізованою гумою. Її встановлюють на місцях стику скла та дерева.

Парафін – спеціальний парафін для вікон може позбавити вас набридливих протягів через шпарини. Засіб можна придбати у магазині. Його треба розтопити та нанести на шпарини.

Як утеплити вікна на зиму / Фото Unsplash

Як утеплити скло на вікнах

Через скло виходить велика частина тепла у квартирі, тому, щоб не мерзнути, можна утеплити і самі шибки.

Для цього знадобиться енергозберігаюча плівка для вікон, яку можна знайти у магазинах будматеріалів. Ця плівка не тільки добре ізолює вікна та перешкоджає виходу тепла, але і може допомогти вберегти вас від розбитого скла внаслідок обстрілів російських окупантів.

Як утеплити вікна на зиму / Фото Unsplash