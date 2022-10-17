24 канал выяснил, как легко и эффективно утеплить окна с помощью подручных и специализированных средств.
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Как утеплить пластиковые окна
Обычно пластиковые окна имеют меньше щелей и проблемных участков, через которые может выходить воздух. Однако и так следует позаботиться об уплотнении и герметичности окон.
Для того чтобы утеплить пластиковое окно, можно использовать:
- Бумажная лента, малярный скотч – это универсальное средство подойдет для того, чтобы заклеить микроскважины и не допустить сквозняков.
- Резиновый уплотнитель – на каждом пластиковом окне есть черный уплотнитель, который может испортиться со временем. Его можно заменить, уменьшив таким образом сквозняки и зафиксировав стекло. Купить уплотнитель можно в строительном магазине.
- Герметик для окон – это специализированное средство также можно найти в строймагазине. Он надежно закроет все щели и избавит от сквозняков, однако достаточно дорогим средством.
Как утеплить окна на зиму / Фото Unsplash
Чем утеплить деревянные окна
Стекла, имеющие деревянную раму, очень легко пропускают холод и сквозняки, поэтому утеплять их на зиму обязательно. Старые деревянные окна имеют поры, которые также способствуют выветриванию тепла из вашего дома.
Чтобы утеплить окна из дерева, вам подойдут:
- Подручные наполнители – для того, чтобы закрыть щели, можно использовать вату, поролон или туалетную бумагу. Вкладывать выбранный наполнитель нужно между окон по периметру рамы – там, где сходится стекло и рама, обычно больше всего сквозняков.
- Резиновый уплотнитель – как и пластиковые окна, деревянные можно утеплить специализированной резиной. Ее устанавливают на местах стыка стекла и дерева.
- Парафин – специальный парафин для окон может лишить вас надоедливых сквозняков через щели. Средство можно купить в магазине. Его нужно растопить и нанести на щели.
Как утеплить окна на зиму / Фото Unsplash
Как утеплить стекло на окнах
Через стекло выходит большая часть тепла в квартире, поэтому, чтобы не мерзнуть, можно утеплить и сами окна.
Для этого понадобится энергосберегающая плёнка для окон, которую можно найти в магазинах стройматериалов. Эта пленка не только хорошо изолирует окна и препятствует выходу тепла, но и может помочь уберечь вас от разбитого стекла в результате обстрелов русских кафиров.
Как утеплить окна на зиму / Фото Unsplash