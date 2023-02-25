Ви не знали про такий спосіб: як швидко позбутися запаху часнику
Часник – це корисна рослина, яка робить страви надзвичайно смачними. Водночас він має специфічний запах, який часто утримується в роті або на одязі на довгий час. Про те, як його позбутися – читайте далі.
Неприємний запах із рота, який залишився після приймання їжі з часником може викликати дискомфорт. Тому 24 Канал підготував декілька корисних порад, які допоможуть швидко забути про цей запах.
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Поради, які допоможуть легко позбутися запаху часнику
Зубна паста та ополіскувач для рота
Одним з найдієвіших методів, як позбутися запаху часнику, є почистити зуби та прополоскати рот ополіскувачем. Дотримання простих правил особистої гігієни допоможе уникнути неприємних ситуацій.
Обирайте ополіскувачі з ментолом та евкаліптом. Оскільки саме вони здатні ефективно освіжити ротову порожнину. Крім того, такі засоби чудово знищують бактерій та підходять для щоденного застосування.
Зубна паста допоможе позбутися неприємного запаху / Фото Canva
Свіжі фрукти та зелень
Якщо ви опинилися в ситуації, коли не можете почистити зуби чи скористатися ополіскувачем, то з'їжте свіжих фруктів. Наприклад, яблука можуть найкраще нейтралізувати запах часнику. Оскільки сирі яблука містять у своєму складі речовини, які поглинають цей неприємний запах.
Крім того, дієвим способом є зелень. У такому разі варто пожувати м'яту чи листя салату. Саме в м'яті є елементи, які не тільки зменшать різкість запаху, але й освіжать подих.
М'ята усуне запах від часнику / Фото Canva
Кавові зерна
Кава не тільки має чудовий аромат, але й може усунути неприємні запахи. Для того, щоб позбутися запаху часнику, варто пожувати кавові зерна або випити кавовий напій. Для кращого ефекту, додайте в каву молоко або вершки.
Кавові зерна нейтралізують специфічний запах часнику / Фото Canva
Парфуми та дезодоранти
Якщо ви хочете позбутися запаху часнику на одязі, тоді використовуйте парфуми та дезодоранти. В такому разі варто обрати насичений аромат, який зможе нейтралізувати часник. Користуйтеся парфумною водою, яка містить у своєму складі велику кількість ефірних олій.
Парфуми – дієвий метод, щоб усунути запах часнику / Фото Canva