Весна – це чудовий період для нових ідей та цілей. Щоб рухатися далі, треба щось полишити позаду. Позбавляючись зайвого, ми немовби звільняємо простір для чогось нового й розпочинаємо життя із нової сторінки, зазначає 24 Канал.
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Поради, як без жалості позбавлятися непотрібних речей
Прощатися з речами інколи буває доволі складно, тож для того, щоби зекономити свої нерви та час, рекомендуємо підготуватися до цього заздалегідь:
- Оберіть день, коли вам нікуди не треба буде йти.
- Запасіться пакетами та коробками, куди складатимете непотрібні речі.
- Проаналізуйте що саме треба перебрати (це може бути певна категорія речей чи якийсь вид одягу, або окремі кімнати, де ви хочете навести порядок).
- Залиште сентиментальність й мудро оцінюйте чи треба вам саме ця річ.
Які позбутися зайвого – які речі треба викинути з дому / Фото Canva
Які речі необхідно викинути
У першу чергу треба викинути сміття (різні обгортки, папір, пляшки, етикетки тощо). Згодом розкладіть кожну річ по категоріях (посуд, косметика, одяг, книги, ліки тощо).
Також хороша ідея – це не викидати повністю усе на смітник, а розділити непотрібні речі на такі групи:
- Комусь знадобиться – все, що в хорошому стані, але вам воно вже не потрібно (можна віддати або продати);
- Мотлох – речі, яким місце лише не звалищі.
- "Залишити не можна викинути" – все, що соромно подарувати, але шкода викинути, теж позбуваємося, якщо ви цим не користувалися останні пів року.
Яких речей треба позбутися весною – корисні поради / Фото Canva
Одяг та взуття:
- колготки з затяжками;
- бюстгальтери, які втратили функцію підтримки грудей та розтягнулися;
- одяг не за розміром;
- шкарпетки з дірками;
- речі з плямами, які не відпираються;
- старі купальники;
- заношені та запрані речі;
- сукні з випускного або інших подій, які ви не одягаєте.
Косметика:
- товари з вичерпаним терміном придатності;
- пробники;
- "облисілі" пензлики для макіяжу.
- засохла помада або туш;
- практично порожні баночки й пляшечки;
- розтягнуті гумки для волосся.
Товари для дому:
- вицвіла постільна білизна з ковтунцями;
- сувеніри, статуетки та різні дрібнички;
- старі пір'яні подушки;
- старі рушники з дірками чи плямами;
- зламана техніка;
- посуд із тріщинками чи із щербинками.
Пам'ятайте, коли ви наведете лад у своєму домі, тоді вам буде легше навести порядок й у всіх інших сферах свого життя.