Весна – это отличный период для новых идей и целей. Чтобы двигаться дальше, нужно что-то оставить позади. Избавляясь от лишнего, мы словно освобождаем пространство для чего-то нового и начинаем жизнь с новой страницы, отмечает 24 Канал.
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Советы, как без жалости избавляться от ненужных вещей
Прощаться с вещами иногда бывает сложно, поэтому для того, чтобы сэкономить свои нервы и время, рекомендуем подготовиться к этому заранее:
- Выберите день, когда вам никуда не нужно будет уходить.
- Запаситесь пакетами и коробками, куда будете складывать ненужные вещи.
- Проанализируйте, что именно нужно перебрать (это может быть определенная категория вещей или какой-то вид одежды или отдельные комнаты, где вы хотите навести порядок).
- Оставьте сентиментальность и мудро оценивайте то, нужно ли вам именно это.
Как избавиться от лишнего – какие вещи нужно выбросить из дома / Фото Canva
Какие вещи необходимо выбросить
В первую очередь нужно выбросить мусор (разные обертки, бумагу, бутылки, этикетки и т.п.). Впоследствии разложите каждую вещь по категориям (посуда, косметика, одежда, книги, лекарства и т.д.).
Также хорошая идея – это не выбрасывать все в мусор, а разделить ненужные вещи на следующие группы:
- Кому-то понадобится – все, что в хорошем состоянии, но вам оно уже не нужно (можно отдать или продать);
- Хлам – вещи, которым место только в мусорнике.
- "Оставить нельзя выбросить" – все, что стыдно подарить, но жалко выбросить, тоже избавляемся, если вы этим не пользовались последние полгода.
От каких вещей нужно избавиться весной – полезные советы / Фото Canva
Одежда и обувь:
- колготки с затяжками;
- бюстгальтеры, потерявшие функцию поддержания груди и растянувшиеся;
- одежда не по размеру;
- носки с дырками;
- вещи с неотстирывающимися пятнами;
- старые купальники;
- заношенные и застиранные вещи;
- платья с выпускного или других событий, которые вы не надеваете.
Косметика:
- товары с истекшим сроком годности;
- пробники;
- "облысевшие" кисточки для макияжа;
- засохшая помада или тушь;
- практически пустые баночки и бутылочки;
- растянутые резинки для волос.
Товары для дома:
- выцветшее постельное белье с затяжками;
- сувениры, статуэтки и разные безделушки;
- старые перьевые подушки;
- старые полотенца с дырками или пятнами;
- сломанная техника;
- посуда с трещинками или с зазубринами.
Помните, когда вы наведете порядок в своем доме, тогда вам будет легче навести порядок и во всех других областях своей жизни.