Весна – это отличный период для новых идей и целей. Чтобы двигаться дальше, нужно что-то оставить позади. Избавляясь от лишнего, мы словно освобождаем пространство для чего-то нового и начинаем жизнь с новой страницы, отмечает 24 Канал.

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Советы, как без жалости избавляться от ненужных вещей

Прощаться с вещами иногда бывает сложно, поэтому для того, чтобы сэкономить свои нервы и время, рекомендуем подготовиться к этому заранее:

  • Выберите день, когда вам никуда не нужно будет уходить.
  • Запаситесь пакетами и коробками, куда будете складывать ненужные вещи.
  • Проанализируйте, что именно нужно перебрать (это может быть определенная категория вещей или какой-то вид одежды или отдельные комнаты, где вы хотите навести порядок).
  • Оставьте сентиментальность и мудро оценивайте то, нужно ли вам именно это.

Как избавиться от лишнего – какие вещи нужно выбросить из дома / Фото Canva

Какие вещи необходимо выбросить

В первую очередь нужно выбросить мусор (разные обертки, бумагу, бутылки, этикетки и т.п.). Впоследствии разложите каждую вещь по категориям (посуда, косметика, одежда, книги, лекарства и т.д.).

Также хорошая идея – это не выбрасывать все в мусор, а разделить ненужные вещи на следующие группы:

  • Кому-то понадобится – все, что в хорошем состоянии, но вам оно уже не нужно (можно отдать или продать);
  • Хлам – вещи, которым место только в мусорнике.
  • "Оставить нельзя выбросить" – все, что стыдно подарить, но жалко выбросить, тоже избавляемся, если вы этим не пользовались последние полгода.

От каких вещей нужно избавиться весной – полезные советы / Фото Canva

Одежда и обувь:

  • колготки с затяжками;
  • бюстгальтеры, потерявшие функцию поддержания груди и растянувшиеся;
  • одежда не по размеру;
  • носки с дырками;
  • вещи с неотстирывающимися пятнами;
  • старые купальники;
  • заношенные и застиранные вещи;
  • платья с выпускного или других событий, которые вы не надеваете.

Косметика:

  • товары с истекшим сроком годности;
  • пробники;
  • "облысевшие" кисточки для макияжа;
  • засохшая помада или тушь;
  • практически пустые баночки и бутылочки;
  • растянутые резинки для волос.

Товары для дома:

  • выцветшее постельное белье с затяжками;
  • сувениры, статуэтки и разные безделушки;
  • старые перьевые подушки;
  • старые полотенца с дырками или пятнами;
  • сломанная техника;
  • посуда с трещинками или с зазубринами.

Помните, когда вы наведете порядок в своем доме, тогда вам будет легче навести порядок и во всех других областях своей жизни.