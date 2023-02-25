Неприятный запах изо рта, оставшийся после еды с чесноком может вызвать дискомфорт. Поэтому 24 Канал подготовил несколько полезных советов, которые помогут быстро забыть этот запах.

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Советы, которые помогут легко избавиться от запаха чеснока

Зубная паста и ополаскиватель для рта

Одним из самых действенных методов, как избавиться от запаха чеснока, является почистить зубы и прополоскать рот ополаскивателем. Соблюдение простых правил личной гигиены поможет избежать неприятных ситуаций.

Выбирайте ополаскиватели с ментолом и эвкалиптом. Поскольку именно они способны эффективно освежить полость рта. Кроме того, такие средства прекрасно уничтожают бактерии и подходят для ежедневного применения.



Зубная паста поможет избавиться от неприятного запаха / Фото Canva

Свежие фрукты и зелень

Если вы оказались в ситуации, когда не можете почистить зубы или воспользоваться ополаскивателем, съешьте свежих фруктов. Например, яблоки могут лучше всего нейтрализовать запах чеснока. Поскольку сырые яблоки содержат в своем составе вещества, поглощающие этот неприятный запах.

Кроме того, действенным способом является зелень. В таком случае следует пожевать мяту или листья салата. Именно в мяте есть элементы, которые не только снизят резкость запаха, но и освежат дыхание.



Мята устранит запах от чеснока / Фото Canva

Кофейные зерна

Кофе не только имеет отличный аромат, но и может устранить неприятные запахи. Для того чтобы избавиться от запаха чеснока, стоит пожевать кофейные зерна или выпить кофейный напиток. Для лучшего эффекта добавьте в кофе молоко или сливки.



Кофейные зерна нейтрализуют специфический запах чеснока / Фото Canva

Духи и дезодоранты

Если вы хотите избавиться от запаха чеснока на одежде, то используйте духи и дезодоранты. В таком случае следует выбрать насыщенный аромат, который сможет нейтрализовать чеснок. Пользуйтесь парфюмерной водой, содержащей в своем составе большое количество эфирных масел.



Духи – действенный метод, чтобы устранить запах чеснока / Фото Canva