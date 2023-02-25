Неприємний запах із рота, який залишився після приймання їжі з часником може викликати дискомфорт. Тому 24 Канал підготував декілька корисних порад, які допоможуть швидко забути про цей запах.

До теми Життя без мотлоху: яких речей варто позбутися весною

Поради, які допоможуть легко позбутися запаху часнику

Зубна паста та ополіскувач для рота

Одним з найдієвіших методів, як позбутися запаху часнику, є почистити зуби та прополоскати рот ополіскувачем. Дотримання простих правил особистої гігієни допоможе уникнути неприємних ситуацій.

Обирайте ополіскувачі з ментолом та евкаліптом. Оскільки саме вони здатні ефективно освіжити ротову порожнину. Крім того, такі засоби чудово знищують бактерій та підходять для щоденного застосування.



Зубна паста допоможе позбутися неприємного запаху / Фото Canva

Свіжі фрукти та зелень

Якщо ви опинилися в ситуації, коли не можете почистити зуби чи скористатися ополіскувачем, то з'їжте свіжих фруктів. Наприклад, яблука можуть найкраще нейтралізувати запах часнику. Оскільки сирі яблука містять у своєму складі речовини, які поглинають цей неприємний запах.

Крім того, дієвим способом є зелень. У такому разі варто пожувати м'яту чи листя салату. Саме в м'яті є елементи, які не тільки зменшать різкість запаху, але й освіжать подих.



М'ята усуне запах від часнику / Фото Canva

Кавові зерна

Кава не тільки має чудовий аромат, але й може усунути неприємні запахи. Для того, щоб позбутися запаху часнику, варто пожувати кавові зерна або випити кавовий напій. Для кращого ефекту, додайте в каву молоко або вершки.



Кавові зерна нейтралізують специфічний запах часнику / Фото Canva

Парфуми та дезодоранти

Якщо ви хочете позбутися запаху часнику на одязі, тоді використовуйте парфуми та дезодоранти. В такому разі варто обрати насичений аромат, який зможе нейтралізувати часник. Користуйтеся парфумною водою, яка містить у своєму складі велику кількість ефірних олій.



Парфуми – дієвий метод, щоб усунути запах часнику / Фото Canva