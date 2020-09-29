Як українці ставляться до заборони окремих артистів та російських фільмів: соцопитування
За останні півтора року майже на 10% зросла підтримка українців держави стосовно заборони окремих артистів та російських фільмів. Відповідно зменшилось число противників такого рішення.
З 2014 року Держкіно заборонило близько 780 російських фільмів та серіалів, водночас більше тисячі артистів вважаються персонами нон-грата. Українське суспільство по-різному реагувало на заборони.
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Це показують результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення ГО "Детектор медіа".
Порівняно з останнім опитуванням, яке проходило в лютому 2019 року, збільшилась частина людей, яка виступає за заборону окремих артистів та російських фільмів, таких 36,3%. Водночас 43,4% вважають, що таке рішення є помилкою і обмежує права громадян. Також збільшилась кількість людей, котрим важко визначитися з відповіддю: 20,3%.
В яких регіонах українці вважають, що заборона окремих артистів і російських фільмів є необхідним кроком для захисту держави:
- У західному макрорегіоні – 63,2%,
- в центральному – 39,7%,
- у південному – 15,9%,
- у східному – 16,2%.
В яких регіонах українці вважають що заборона окремих артистів і російських фільмів є помилкою і обмежує права громадян:
- Найбільше на сході: 65,4%,
- у південному: 56,0%,
- у центральному: 39,5%
- у західному: 18,9%
- Найбільше із відповіддю не визначилися на півдні: 28,1%.