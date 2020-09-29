За останні півтора року майже на 10% зросла підтримка українців держави стосовно заборони окремих артистів та російських фільмів. Відповідно зменшилось число противників такого рішення.

З 2014 року Держкіно заборонило близько 780 російських фільмів та серіалів, водночас більше тисячі артистів вважаються персонами нон-грата. Українське суспільство по-різному реагувало на заборони.

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Це показують результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення ГО "Детектор медіа".

Порівняно з останнім опитуванням, яке проходило в лютому 2019 року, збільшилась частина людей, яка виступає за заборону окремих артистів та російських фільмів, таких 36,3%. Водночас 43,4% вважають, що таке рішення є помилкою і обмежує права громадян. Також збільшилась кількість людей, котрим важко визначитися з відповіддю: 20,3%.

В яких регіонах українці вважають, що заборона окремих артистів і російських фільмів є необхідним кроком для захисту держави:

У західному макрорегіоні – 63,2%,

в центральному – 39,7%,

у південному – 15,9%,

у східному – 16,2%.

В яких регіонах українці вважають що заборона окремих артистів і російських фільмів є помилкою і обмежує права громадян: