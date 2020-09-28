Минулого року білоруський гурт VAL мав представити Білорусь на Євробаченні. Через пандемію конкурс перенесли, однак і цьогоріч група не зможе представити свою країну на пісенному конкурсі.

Про рішення не відправляти гурт на міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2021 повідомила Белтелерадіокомпанія, після того, як переглянула одне з останніх інтерв'ю білоруського гурту VAL.

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VAL дали інтерв'ю проєкту "Цікаві люди". Там вони розкритикували події 17 вересня, коли відбувся жіночий мітинг на підтримку чинного самопроголошеного президента Олександра Лукашенко на "Мінськ-Арені". Також вони раніше знімали ролик про своє ставлення до агітаційного шоу.

Прочитавши інтерв'ю, ми хочемо сказати лише одне. Група VAL уже й справді не поїде на Євробачення-2021, і станеться це не тому, що на БТ щось "зламалося" чи лютує цензура, а тому, що в артистів групи VAL немає совісті,

– написала Белтелерадіокомпанія.

Ще в інтерв'ю музиканти припускали, що, скоріш за все, їх вже не допустять на міжнародний пісенний конкурс. Однак тоді вони зазначили, що такі поняття, як честь, порядність, свобода, любов є набагато важливішими, аніж особисті переваги будь-якої державної організації.

"Для нас головне – бути чесними з собою, зі своєю совістю. Є артисти, яким однаково, але на насилля, вкрадені голоси – нам не однаково. Ми хочемо чесно поширювати те, що думаємо", – заявив Влад, учасник гурту.

Що відомо про гурт VAL

Білоруський музичний дует був створений 2016 року вокалісткою Валерією Грибусовою і продюсером Владом Пашкевичем. Гурт виконує в жанрі R&B, поп і хіп-хоп.

Минулоріч вони виграли Національний відбір на конкурс Євробачення, але поїхати не змогли через пандемію коронавірусу. VAL мали представляти Білорусь на міжнародному пісенному конкурсі з піснею "Да відна", яка виконується білоруською мовою.

Дивитися виступ гурту VAL на національному конкурсі онлайн: