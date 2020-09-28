В прошлом году белорусская группа VAL должна была представить Беларусь на Евровидении. Из-за пандемии конкурс перенесли, однако, и в этом году группа не сможет представить свою страну на песенном конкурсе.

О решении не отправлять группу на международный песенный конкурс Евровидение-2021 сообщила Белтелерадиокомпания, после того, как пересмотрела одно из последних интервью белорусской группы VAL.

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VAL дали интервью проекту "интересные люди". Там они раскритиковали события 17 сентября, когда состоялся женский митинг в поддержку действующего самопровозглашенного президента Александра Лукашенко на "Минск-Арене". Также они ранее снимали ролик о своем отношении к агитационному шоу.

Прочитав интервью, мы хотим сказать лишь одно. Группа VAL уже действительно не поедет на Евровидение-2021, и произойдет это не потому, что на БТ что-то "сломалось" или свирепствует цензура, а потому, что у артистов группы VAL нет совести,

– написала Белтелерадиокомпания.

Еще в интервью музыканты предполагали, что, скорее всего, их уже не допустят на международный песенный конкурс. Однако, тогда они отметили, что такие понятия, как честь, порядочность, свобода, любовь, гораздо более важны, чем личные предпочтения любой государственной организации.

"Для нас главное – быть честными с собой, со своей совестью. Есть артисты, которым все равно, но на насилие, украденные голоса – нам не все равно. Мы хотим честно распространять то, что думаем", – заявил Влад, участник группы.

Что известно о группе VAL

Белорусский музыкальный дуэт был создан в 2016 году вокалисткой Валерией Грибусовой и продюсером Владом Пашкевичем. Группа исполняет песни в жанре R&B, поп и хип-хоп.

В прошлом году они выиграли национальный отбор на конкурс Евровидение, но поехать не смогли из-за пандемии коронавируса. VAL должны были представлять Беларусь на международном песенном конкурсе с песней "Да відна", которая исполняется на белорусском языке.

Смотреть выступление группы VAL на национальном конкурсе онлайн: