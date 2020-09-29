За последние полтора года почти на 10% выросла поддержка украинцев государства касательно запрета отдельных артистов и российских фильмов. Соответственно уменьшилось число противников такого решения.

С 2014 года Госкино запретило около 780 российских фильмов и сериалов, в то же время более тысячи артистов считаются персонами нон-грата. Украинское общество по-разному реагировало на запреты.

К слову у них нет совести: Беларусь не выдвигает группу VAL на Евровидение-2021

Это показывают результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова по заказу ГО "Детектор медиа".

По сравнению с последним опросом, который проходил в феврале 2019 года, увеличилась часть людей, выступающая за запрет отдельных артистов и российских фильмов, таких 36,3%. В то же время 43,4% считают, что такое решение является ошибкой и ограничивает права граждан. Также увеличилось количество людей, которым трудно определиться с ответом: 20,3%.

В каких регионах украинцы считают, что запрет отдельных артистов и российских фильмов является необходимым шагом для защиты государства:

В западном макрорегионе – 63,2%,

в центральном – 39,7%,

в Южном – 15,9%,

в восточном – 16,2%.

В каких регионах украинцы считают, что запрет отдельных артистов и российских фильмов является ошибкой и ограничивает права граждан: