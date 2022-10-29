Для організму холод викликає великий дискомфорт, тож варто потурбуватися про здоров'я й убезпечити себе від переохолодження та застуди. Щоб не змерзнути й бути бадьорим, ми підготували для вас ефективні поради, пише 24 канал.

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Як не змерзнути на вулиці

Одягайтеся тепло та багатошарово. Декілька шарів одягу зігріють вас краще ніж один шар. Чудово підійде під нижній шар термобілизна, яка буде зберігати теплоту й не пропускати вологу. Зверху краще надягнути одяг з бавовни чи флісу.

Важливо, щоб верхній одяг захищав від опадів та холодів – пальто, куртка й пуховик. Обов’язково носіть шарф, шапку й рукавички, оскільки кровообіг в організмі під час холоду концентрується всередині тіла і найвразливішими стають ноги, руки й голова. Взуття має бути теплим і не затісним, але зверніть увагу на те, щоб ноги не потіли у хутрі.

Поради, як не змерзнути на вулиці / Фото Unsplash

Носіть з собою грілки для рук. Грілки діють краще, ніж рукавички й не дадуть вам замерзнути. Більшість таких нагрівачів є багаторазовими, і коли вони втрачають свої властивості, то їх можна помістити на декілька секунд в киплячу воду й повторно використовувати.

Не стійте довго на одному місці. При низьких температурах зазвичай асфальт чи земля промерзають і взуття повністю не захищає ноги. Тож краще рухайтеся, щоб поліпшити кровообіг в організмі.

Випийте гарячий напій. Швидкий і ефективний спосіб зігрітися – це випити гарячого чаю чи кави. Такий напій підтримає баланс рідини. Кофеїн має властивість блокувати рецептори в кровоносних судинах і запобігати їх звуженню. Однак найкраще випити імбирний чай, який має природні зігріваючі властивості.

Як зігрітися вдома

Одягніться у сухий та теплий одяг. Особливо варто зігріти ноги, бо найчастіше саме вони змерзають на вулиці.

З’їжте щось гаряче. Для регулювання внутрішньої температури організму потрібна енергія для спалювання. Тож в холодну пору важливо їсти, хоча б один раз у день гарячу їжу.

Провітрюйте свою квартиру, але не робіть протягів. Навіть у холодну пору необхідно провітрювати кімнату. Ранок – найкращий час для провітрювання.

Корисні поради, які допоможуть зігрітися вдома / Фото Canva

Висипайтеся. Люди часто змерзають через те, що добре не висипаються. Через недосипання можливі порушення в роботі центру, що відповідає за температуру нашого тіла. Сонливість зменшує метаболізм в організмі й тоді тіло виробляє менше тепла.

Яка їжа допомагає швидко зігрітися

Швидко можна зігрітися за допомогою гарячого напою, одна таким чином тепло швидко приходить і виходь з організму. Тож необхідно вживати продукти, які є допомагають зберігати тепло.

Їжа – це один з найкращих способів обігрітися і відновити сили. Коли ви змерзли, обов'язково з'їжте яку-небудь ситну та гарячу страву. Коли рослинні чи тваринні білки засвоюють в організмі, то температура тіла починається підвищуватися. Тож взимку варто їсти ситний суп на бульйоні з овочами.

Що треба їсти, щоб зігрітися – поради на холодну пору року / Фото Canva

Також для терморегуляції є важливою наявністю калію та магнію в організмі. У цьому найкраще допоможуть: зелений горошок, гарбуз, буряк, капуста, авокадо, фініки й шпинат. А прискорити обмін речовин допоможуть: каррі, гірчиця, мускатний горіх, корінь імбиру, коріандр і кардамон.

Які ще продукти допомагають зберігати тепло: