Для организма холод вызывает большой дискомфорт, поэтому следует позаботиться о здоровье и обезопасить себя от переохлаждения и простуды. Чтобы не замерзнуть и быть бодрым, мы подготовили для вас эффективные советы, пишет 24 канал.

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Как не замерзнуть на улице

Одевайтесь тепло и многослойно. Несколько слоев одежды согреют вас лучше одного слоя. Прекрасно подойдет под нижний слой термобелье, которое будет сохранять теплоту и не пропускать влагу. Сверху лучше надеть одежду из хлопка или флиса.

Важно, чтобы верхняя одежда защищала от осадков и холодов – пальто, куртка и пуховик. Обязательно носите шарф, шапку и перчатки, поскольку кровообращение в организме во время холода концентрируется внутри тела и самыми уязвимыми становятся ноги, руки и голова. Обувь должна быть теплой и не тесной, но обратите внимание на то, чтобы ноги не потели в меху.

Советы, как не замерзнуть на улице / Фото Unsplash

Носите с собой грелки для рук. Грелки действуют лучше, чем перчатки и не дадут вам замерзнуть. Большинство таких нагревателей многократно, и когда они теряют свои свойства, то их можно поместить на несколько секунд в кипящую воду и повторно использовать.

Не стойте долго на одном месте. При низких температурах обычно асфальт или земля промерзают и обувь не защищает ноги. Так что лучше двигайтесь, чтобы улучшить кровообращение в организме.

Выпейте горячий напиток. Быстрый и эффективный способ согреться – это выпить горячий чай или кофе. Такой напиток поддержит баланс жидкости. Кофеин обладает свойством блокировать рецепторы в кровеносных сосудах и предотвращать их сужение. Однако лучше всего выпить имбирный чай, обладающий природными согревающими свойствами.

Как согреться дома

Оденьтесь в сухую и теплую одежду. Особенно стоит согреть ноги, потому что чаще всего именно они замерзают на улице.

Съешьте что-нибудь горячее. Для регулировки внутренней температуры организма требуется энергия для сжигания. Так что в холодное время важно есть, хотя бы один раз в день горячую пищу.

Проветривайте свою квартиру, но не делайте сквозняков. Даже в холодное время необходимо проветривать комнату. Утро – лучшее время для проветривания.

Полезные советы, которые помогут согреться дома / Фото Canva

Высыпайтесь. Люди часто замерзают из-за того, что хорошо не высыпаются. Из-за недосыпания возможны нарушения в работе центра, отвечающего за температуру нашего тела. Сонливость уменьшает метаболизм в организме, и тогда тело производит меньше тепла.

Какая еда помогает быстро согреться

Быстро можно согреться с помощью горячего напитка, одна таким образом тепло быстро приходит и выходи из организма. Поэтому необходимо употреблять продукты, которые помогают сохранять тепло.

Еда – это один из самых лучших способов обогреться и восстановить силы. Когда вы замерзли, обязательно съешьте какое-нибудь сытное и горячее блюдо. Когда растительные или животные белки усваиваются в организме, то температура тела начинается повышаться. Поэтому зимой следует есть сытный суп на бульоне с овощами.

Что нужно есть, чтобы согреться – советы на холодное время года / Фото Canva

Также для терморегуляции важно наличие калия и магния в организме. В этом лучше всего помогут: зеленый горошек, тыква, свекла, капуста, авокадо, финики и шпинат. А ускорить обмен веществ помогут: карри, горчица, мускатный орех, корень имбиря, кориандр и кардамон.

Какие еще продукты помогают сохранять тепло: