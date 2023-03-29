Простий б'юті-лайфхак від Дженніфер Еністон: як швидко висушити лак на нігтях
Джерело:Дженніфер Еністон
Акторка Дженніфер Еністон продемонструвала лайфхак, яким часто користується, щоб швидко висушити нігті. Дізнавайтеся й інші поради, з допомогою яких можна зробити хороший манікюр за короткий період.
Багатьом може здатися, що знаменитості живуть іншим та особливим життям, але насправді вони такі самі люди, як і ми. Дженніфер Еністон показала простий лайфхак, яким користується.
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Лайфхак від Дженніфер Еністон
Акторка опублікувала відео, у якому показала зйомки фільму "Загадкове вбивство" у Парижі. Судячи з ролика, дні були завантаженими та напруженими. На одному з кадрів видно, як Дженніфер застосовує б'юті-лайфхак. Поки зірці роблять зачіску, вона холодним феном сушить педикюр.
Дженніфер Еністон показала б'юті-лайхак: відео
Як ще можна швидко висушити нігті
- Перед тим, як наносити лак, поставте флакон у холодильник на годину, або до морозильної камери на 10 хвилин. У холодному стані він сохне швидше.
- Перед нанесенням протріть нігті знежирювачем. Тоді лак буде наноситись тонким шаром. Також після нанесення першого шару варто трохи почекати, щоб він висохнув.
- Ще один простий спосіб – нігті можна потримати біля вентилятора. Але не підносьте руки занадто близько, тримайте на відстані 20 сантиметрів.
- Популярним методом є занурення рук у холодну воду. Якщо ви правильно нанесли лак, то вода не пошкодить покриття. Підготуйте невелику місткість із водою та кількома кубиками льоду, щоб тепло рук не робило воду теплою – так лайфхак не спрацює. Тримати нігті у воді варто не менш ніж три хвилини.