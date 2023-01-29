Щоб ваш холодильник довше залишався свіжим та надійним, варто дотримуватися кількох кроків його розморожування, пише 24 Канал.

Читайте також Ваші страви будуть без хімії: як легко та екологічно почистити духовку від забруднень

Вимкніть холодильник

Для того, щоб холодильник не тримав прохолодну температуру, потрібно його вимкнути. Зробити це потрібно, виконуючи 2 кроки:

Встановити найтеплішу температуру холодильника, щоб він мінімально охолоджував;

Вимкнути холодильник з розетки.

Дверцята холодильника потрібно залишити відкритими – так не буде герметизації приладу, яка тримає температуру всередині.

Як розморозити холодильник / Фото Unsplash

Очистьте холодильник

Після вимкнення варто зайнятися викладанням продуктів з холодильника. Варто пересвідчитися, що вони не зіпсуються, поки холодильник розморожується – взимку можна покласти продукти на підвіконня, щоб вони не грілися, а в більш теплі пори року варто скористатися сумкою-холодильником чи шматочками льоду.

Як розморозити холодильник / Фото Unsplash

Заберіть всі полички

Ящики, перегородки та полиці в холодильнику, які знімаються, необхідно забрати, поки прилад розморожується – полиці можуть тримати прохолоду та сповільнювати розморожування холодильника. Крім того, знімні деталі також можуть бути забрудненими та тримати в собі неприємний запах.

Полиці можна помити з водою та мийним засобом, або ж серветками.

Як розморозити холодильник / Фото Unsplash

Слідкуйте за водою

Поки холодильник розморожується, важливо контролювати рух води, яка витікає з приладу – вона може пошкодити холодильник чи затопити приміщення, де стоїть прилад.

Застеліть простір під та навколо холодильника рушниками чи ганчірками, які вбиратимуть воду, та регулярно їх віджимайте.

Зверніть увагу! Багато холодильників мають передбачений водовідвід, який спростить розморожування. Просто поставте під нього місткість, у яку збиратиметься вода та вчасно виливайте рідину.

Як пришвидшити розморожування

Залежно від ступеня замерзання холодильник може розморожуватись годинами. Щоб пришвидшити цей процес, можна скористатися кількома лайфхаками:

Покладіть у морозильну камеру грілку з гарячою водою

У морозильну камеру покладіть термостійку дощечку і поставте на неї каструлю з гарячою водою

Наповніть пульверизатор гарячою водою і розпилюйте її по всій поверхні морозильної камери

Напроти морозильної камери поставте обігрівач (він ні в якому разі не повинен контактувати з водою)

Намочіть ганчірку у гарячій воді, а потім протріть усі стінки морозильної камери. Повторюйте до тих пір, поки крига не розтане.

Після того, як холодильник кінцево розморозився та не має зайвої вологи всередині, його можна повноцінно почистити за допомогою мийних засобів чи домашніх лайфхаків.

Як розморозити холодильник / Фото Unsplash