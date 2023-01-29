Чтобы ваш холодильник дольше оставался свежим и надежным, следует соблюдать несколько шагов его размораживания, пишет 24 Канал.

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Выключите холодильник

Для того чтобы холодильник не держал прохладную температуру, нужно его выключить. Сделать это нужно, выполняя 2 шага:

Установить теплую температуру холодильника, чтобы он минимально охлаждал;

Выключить холодильник из розетки.

Дверцу холодильника нужно оставить открытой – так не будет герметизации прибора, которая держит температуру внутри.

Как разморозить холодильник / Фото Unsplash

Очистите холодильник

После отключения следует заняться преподаванием продуктов из холодильника. Следует убедиться, что они не испортятся, пока холодильник размораживается – зимой можно положить продукты на подоконник, чтобы они не грелись, а в более теплые времена года следует воспользоваться сумкой-холодильником или кусочками льда.

Как разморозить холодильник / Фото Unsplash

Заберите все полочки

Снимаемые ящики, перегородки и полки в холодильнике необходимо убрать, пока прибор размораживается – полки могут держать прохладу и замедлять размораживание холодильника. Кроме того, съемные детали могут быть загрязненными и держать в себе неприятный запах.

Полки можно помыть с водой и моющим средством, или салфетками.

Как разморозить холодильник / Фото Unsplash

Следите за водой

Пока холодильник размораживается, важно контролировать движение вытекающей из прибора воды – она может повредить холодильник или затопить помещение, где стоит прибор.

Застелите пространство под и вокруг холодильника полотенцами или тряпками, которые будут впитывать воду, и регулярно их отжимайте.

Обратите внимание! Многие холодильники имеют предусмотренный водоотвод, который упростит размораживание. Просто поставьте под него емкость, в которую будет собираться вода и выливайте жидкость вовремя.

Как ускорить размораживание

В зависимости от степени замерзания холодильник может размораживаться часами. Чтобы ускорить этот процесс, можно воспользоваться несколькими лайфхаками:

Положите в морозильную камеру грелку с горячей водой

В морозильную камеру положите термостойкую дощечку и поставьте на нее кастрюлю с горячей водой.

Наполните пульверизатор горячей водой и распыляйте ее по всей морозильной камере.

Напротив морозильной камеры поставьте обогреватель (он ни в коем случае не должен контактировать с водой)

Намочите тряпку в горячей воде, затем протрите все стенки морозильной камеры. Повторяйте до тех пор, пока лед не растает.

После того, как холодильник разморозился и не имеет лишней влаги внутри, его можно полноценно почистить с помощью моющих средств или домашних лайфхаков.

Как разморозить холодильник / Фото Unsplash