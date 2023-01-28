От жира и нагара могут помочь простые продукты, стоящие на любой кухне – они нетоксичны и помогут уберечь ваши блюда от химических примесей, которые могут остаться на стенках духовки. 24 Канал.
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Соль
Этот простой продукт может убрать нежелательный жир, который оседает на стенках духовки.
Для того чтобы очистить духовую печь таким методом, вам нужно:
- Насыпать соль на дно разогретой духовки, в которой к тому готовилось блюдо – духовая печь должна быть разогрета не менее 100 градусов;
- Закрыть дверцу прибора, выключить его и подождать полчаса;
- После этого протереть остывшую духовку тряпкой с мыльным раствором. Прибор нужно повторно промыть изнутри чистой тряпкой, смоченной в воде;
- Вытереть стек духовки насухо салфетками или тряпкой.
Как почистить духовку / Фото Unsplash
Сода и уксус
Универсальные очистители, которые справляются чуть ли не с любым загрязнением, могут помочь и при очищении духовки.
Чтобы помыть духовую печь с помощью соды и уксуса:
- Протрите стенки печи губкой, смоченной в 9-процентном уксусе;
- После этого нанесите на ту же губку соди и тщательно натрите стенки духовой печи;
- Опрыскивайте стенки духовки водой из пульверизатора и подождите 1 час;
- Тщательно протрите духовку и вытрите ее досуха.
Как почистить духовку / Фото Unsplash
Лимонная кислота
Сок лимона или его аналог в гранулах может оставить духовку свежей и чистой надолго.
Чтобы воспользоваться этим методом, вам необходимо:
- Растворить лимонный сок с водой в равных пропорциях;
- Смочить губку в растворе и обработать стенки духовой печи, затем оставить духовку на 1 час;
- Протереть духовку влажной тряпкой и забрать отставшую от стенок грязь.
Как почистить духовку / Фото Unsplash