Від жиру та нагару можуть допомогти прості продукти, які стоять на будь-якій кухні – вони нетоксичні та допоможуть вберегти ваші страви від хімічних домішків, які можуть залишитися на стінках духовки, пише 24 Канал.
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Сіль
Цей простий продукт може забрати небажаний жир, який осідає на стінках духовки.
Для того, щоб очистити духову піч таким методом, вам потрібно:
- Насипати сіль на дно розігрітої духовки, в якій до того готувалась страва – духова піч має бути розігріта щонайменше до 100 градусів;
- Закрити дверцята приладу, вимкнути його та зачекати пі години;
- Після цього протерти остиглу духовку ганчіркою з мильним розчином. Прилад треба повторно промити зсередини чистою ганчіркою, змоченою у воді;
- Витерти стіки духовки насухо серветками чи ганчіркою.
Як почистити духовку / Фото Unsplash
Сода та оцет
Універсальні очисники, які справляються ледь не з будь-яким забрудненням, можуть допомогти і за очищення духовки.
Щоб помити духову піч за допомогою соди та оцту:
- Протріть стінки печі губкою, змоченою в 9-відсотковому оцті;
- Після цього нанесіть на ту ж саму губку соді та ретельно натріть стінки духової печі;
- Обприскайте стінки духовки водою з пульверизатора та зачекайте 1 годину;
- Ретельно протріть духовку після цього та витріть її насухо.
Як почистити духовку / Фото Unsplash
Лимонна кислота
Сік лимона чи його аналог у гранулах може допомогти залишати духовку свіжою та чистою надовго.
Щоб скористатися цим методом, вам необхідно:
- Розчинити лимонний сік з водою у рівних пропорціях;
- Змочити губку в розчині та обробити стінки духової печі, після цього залишити духовку на 1 годину;
- Протерти духовку вологою ганчіркою та забрати бруд, який відстав від стінок.
Як почистити духовку / Фото Unsplash