Деякі домашні продукти чудово вбирають та ліквідовують неприємний запах на робочій поверхні – за допомогою них можна забрати запах від м'яса, риби та інших стійких інгредієнтів, пише 24 Канал.
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Сода
Цей продукт може легко забрати залишки їжі та знищити бактерії, які залишаються в мікротріщинах на дошці. Сода дезінфікує та повертає свіжість дошці за лічені хвилини.
Щоб скористатися таким методом очищення:
- Змішайте 1 чайну ложку соди та 1 столову ложку води;
- Нанесіть суміш на дошку з усіх сторін та залиште на кілька хвилин;
- Ретельно промийте обробну дошку під водою та дайте їй висохнути.
Як забрати запах з дошки для нарізання / Фото Unsplash
Картопля та яблука
В яблуках та картоплі присутні речовини, які можуть абсорбувати неприємний запах – до того ж, ці дешеві продукти легко можна знайти в холодильнику.
Щоб очистити дошку від запаху таким чином, вам потрібно:
- Почистити яблуко та картоплю та натерти їх на дрібній терці – це потрібно для того, щоб почав виділятися сік;
- Рівномірно розподілити натерті овочі та фрукти по дошці та залиште на 10 – 15 хвилин;
- Промити дошку під проточною водою.
Як забрати запах з дошки для нарізання / Фото Unsplash
Лимон із сіллю
За допомогою лимона та солі можна легко позбутися запаху м'яса та риби.
Для цього:
- Розріжте навпіл лимон та ретельно натріть ним поверхню дошки для нарізання;
- Після цього посипте дошку сіллю та залиште на 15 – 20 хвилин;
- Ретельно промийте дошку під водою та заберіть залишки лимона й солі.
Як забрати запах з дошки для нарізання / Фото Unsplash
Оцет
Універсальний та надійний засіб з очищення не підводить, коли мова заходить про ліквідацію запахів. Оцет може допомогти забрати запах від сирого м'яса, залишків овочів чи зелені.
Щоб скористатися цим методом:
- Змочіть губку у столовому оцті. Перед цим можна змішати в однакових пропорціях оцет з водою;
- Ретельно обробіть дошку та залиште на кілька хвилин;
- Після цього ретельно промийте дошку для нарізання з водою та мийним засобом.
Як забрати запах з дошки для нарізання / Фото Unsplash