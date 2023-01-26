Деякі домашні продукти чудово вбирають та ліквідовують неприємний запах на робочій поверхні – за допомогою них можна забрати запах від м'яса, риби та інших стійких інгредієнтів, пише 24 Канал.

Читайте також І сліду не залишиться: як відчистити соєвий соус з тканини

Сода

Цей продукт може легко забрати залишки їжі та знищити бактерії, які залишаються в мікротріщинах на дошці. Сода дезінфікує та повертає свіжість дошці за лічені хвилини.

Щоб скористатися таким методом очищення:

Змішайте 1 чайну ложку соди та 1 столову ложку води;

Нанесіть суміш на дошку з усіх сторін та залиште на кілька хвилин;

Ретельно промийте обробну дошку під водою та дайте їй висохнути.

Як забрати запах з дошки для нарізання / Фото Unsplash

Картопля та яблука

В яблуках та картоплі присутні речовини, які можуть абсорбувати неприємний запах – до того ж, ці дешеві продукти легко можна знайти в холодильнику.

Щоб очистити дошку від запаху таким чином, вам потрібно:

Почистити яблуко та картоплю та натерти їх на дрібній терці – це потрібно для того, щоб почав виділятися сік;

Рівномірно розподілити натерті овочі та фрукти по дошці та залиште на 10 – 15 хвилин;

Промити дошку під проточною водою.

Як забрати запах з дошки для нарізання / Фото Unsplash

Лимон із сіллю

За допомогою лимона та солі можна легко позбутися запаху м'яса та риби.

Для цього:

Розріжте навпіл лимон та ретельно натріть ним поверхню дошки для нарізання;

Після цього посипте дошку сіллю та залиште на 15 – 20 хвилин;

Ретельно промийте дошку під водою та заберіть залишки лимона й солі.

Як забрати запах з дошки для нарізання / Фото Unsplash

Оцет

Універсальний та надійний засіб з очищення не підводить, коли мова заходить про ліквідацію запахів. Оцет може допомогти забрати запах від сирого м'яса, залишків овочів чи зелені.

Щоб скористатися цим методом:

Змочіть губку у столовому оцті. Перед цим можна змішати в однакових пропорціях оцет з водою;

Ретельно обробіть дошку та залиште на кілька хвилин;

Після цього ретельно промийте дошку для нарізання з водою та мийним засобом.

Як забрати запах з дошки для нарізання / Фото Unsplash