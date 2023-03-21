Перш за все, варто уявити себе на місці гостей. Подумайте, куди вони зайдуть найперше, у яку кімнату ви плануєте їх запросити та де хотіли б провести час. На ці місця треба звернути увагу, повідомляє 24 Канал.
До теми Як продовжити життя квітам у вазі: корисні лайфхаки
Як швидко поприбирати в передпокої
Це найперше, куди зайдуть гості, тому важливо взятися за передпокій найперше.
- Приберіть одяг з вішаків та стійок. Це створить відчуття чистоти і простору.
- Заховайте взуття. Приберіть те взуття, яким не користуєтесь у цей період. Якщо у вас немає спеціальних поличок, то покладіть у шафу.
- Знайдіть коробку для дрібничок. У коридорі зачасту зберігають цвяхи, лопатки для взуття, устілки, ключі. Заховайте всі дрібнички у коробку, а після відходу гостей обов'язково розберіть.
- Килимок має виглядати охайно. Щоб пилосмок ефективніше прибрав сміття, насипте на килим невелику кількість соди – вона прибере вологу й розпушить ворсинки. Цей лайфхак дієвий і для інших кімнат, де є килим.
Чистота у санвузлі
Гості, скоріш за все, таки побачать ваш санвузол: зайдуть поправити макіяж чи помити руки. Тому подбайте і про це місце.
- Повісьте чисті рушники. Навіть якщо ви довгий час не прибирали у ванній, чисті рушники створять ефект охайності. Подбайте про рушник для гостей.
- Протріть унітаз. Щоб швидше впоратися з прибиранням, скористайтесь вологими антибактеріальними серветками.
- Витріть дзеркало. У люстерко зазирнуть у будь-якому випадку, тому важливо, щоб воно було без плям. Серветка з мікрофібри впорається з цим завданням найкраще.
- Аромат зробить своє. Аерозоль матиме штучний і не надто приємний запах, якщо багато його розпилити. Натомість кілька крапель нанесіть на ватний диск та залиште у ванній.
Чистота у домі / Фото Unsplash
Затишна й охайна кухня
Якщо плануєте прийняти гостей на кухні, подбайте про чистоту там. Найперше підметіть підлогу, не забуваючи про простір під столом.
- Чистий посуд. Якщо часу залишилося обмаль – покладіть брудний посуд у раковину або посудомийку.
- Зверніть увагу на простір. Кухня матиме чистіший, акуратніший і просторіший вигляд, якщо на стільницях та столі не буде зайвого посуду, приладдя чи рушників.
- Охайна плита. Вочевидь, близькі не інспектуватимуть кухню, але великі плями впадатимуть в очі. Тому плиту варто протерти.
Щоб вітальня виглядала акуратно
Найімовірніше, гості завітають до головної кімнати. Тому там варто звернути увагу на:
- скляні поверхні й дзеркала,
- підлогу (підметіть або пропилотяжте),
- зайві речі, які можна сховати у тумби чи шафи.
Спальні кімнати – про всяк випадок
Гості навряд чи заглядатимуть до житлових кімнат, але у випадку, якщо час залишився: застеліть ліжка, подбайте про одяг та поскладайте у місцях, де стоїть багато речей (робочий стіл, крісла, тумбочки).