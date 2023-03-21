Прежде всего стоит представить себя на месте гостей. Подумайте, куда они зайдут, в какую комнату вы планируете их пригласить и где хотели бы провести время. На эти места нужно обратить внимание, пишет 24 Канал.
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Как быстро убрать в прихожей
Это в первую очередь, куда зайдут гости, поэтому важно взяться за прихожую в первую очередь.
- Уберите одежду из вешалок и стоек. Это создаст чувство чистоты и пространства.
- Сохраните обувь. Уберите ту обувь, которой не пользуетесь в этот период. Если у вас нет специальных полочек, положите в шкаф.
- Найдите коробку для безделушек. В коридоре часто хранят гвозди, лопатки для обуви, стельки, ключи. Спрячь все безделушки в коробку, а после ухода гостей обязательно разберите.
- Коврик должен выглядеть аккуратно. Чтобы пылесос эффективнее убрал мусор, насыпьте на ковер небольшое количество соды – она уберет влагу и разрыхлит ворсинки. Этот лайфхак действителен и для других комнат, где есть ковер.
Чистота в санузле
Гости, скорее всего, увидят ваш санузел: зайдут поправить макияж или помыть руки. Поэтому позаботьтесь и об этом месте.
- Повесьте чистые полотенца. Даже если вы долгое время не убирались в ванной, чистые полотенца создадут эффект чистоплотности. Позаботьтесь о полотенце для гостей.
- Протрите унитаз. Чтобы быстрее справиться с уборкой, воспользуйтесь влажными антибактериальными салфетками.
- Вытрите зеркало. В зеркало заглянут в любом случае, поэтому важно, чтобы оно было без пятен. Салфетка из микрофибры справится с этой задачей лучше всего.
- Аромат сделает свое. Аэрозоль будет обладать искусственным и не слишком приятным запахом, если много его распылить. Нанесите несколько капель на ватный диск и оставьте в ванной.
Чистота в доме / Фото Unsplash
Уютная и аккуратная кухня
Если планируете принять гостей на кухне, позаботьтесь о чистоте там. Прежде всего подметите пол, не забывая о пространстве под столом.
- Чистая посуда. Если времени осталось мало – положите грязную посуду в раковину или посудомойку.
- Обратите внимание на пространство. Кухня будет более чистой, аккуратной и просторной, если на столешницах и столе не будет лишней посуды, принадлежностей или полотенец.
- Аккуратная плита. Очевидно, близкие не будут инспектировать кухню, но большие пятна будут бросаться в глаза. Поэтому плиту следует протереть.
Чтобы гостиная выглядела аккуратно
Скорее всего, гости приедут в главную комнату. Поэтому там следует обратить внимание на:
- стеклянные поверхности и зеркала,
- пол (подметите или пропилососьте),
- лишние вещи, которые можно спрятать у тумбы или шкафа.
Спальные комнаты – на всякий случай
Гости вряд ли будут заглядывать в жилые комнаты, но в случае, если время осталось: застелите кровати, позаботьтесь об одежде и уложите в местах, где стоит много вещей (рабочий стол, кресла, тумбочки).