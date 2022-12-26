Після новорічних приготувань: як швидко та легко помити забруднену плиту

Після довгих годин біля плити, коли господарі та господині готуються до свят, не дуже хочеться довго займатися прибиранням. Читайте, як легко позбутися нагару та жиру на решітках та поверхні газової плити.

Плиту можна ефективно очистити без застосування токсичних мийних засобів – звичайні домашні продукти дадуть раду із забрудненнями на плиті, пише 24 канал.

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Оцет

Столовий оцет може ефективно очистити забруднену решітку й поверхню плити та повернути їм свіжість.

Щоб скористатися таким методом очищення, необхідно:

Протерти поверхню плити вологою ганчіркою, яку попередньо вмокнули у розчин оцту та води у співвідношенні 1 до 1;

Знайти достатньо велику місткість, у яку поміститься решітка;

Залити у місткість оцет та покласти прути. Обмокніть решітку в оцет з усіх сторін, щоб не залишилось брудних ділянок;

Залишити прути в оцті на півтори-дві години;

Після цього решітку треба протерти ганчіркою та промити у проточній воді.

Як почистити решітку та поверхню плити / Фото Unsplash

Окріп

Кипляча вода може стати універсальним та дешевим засобом для очищення решіток від нагару.

Щоб очистити решітку таким способом, потрібно:

Знайти місткість, в яку решітка поміститься повністю; Покрити водою та поставити на вогонь; Кип'ятити решітку до того моменту, як від неї почне відставати жир та нагар; Після цього треба дати решітці трохи охолонути та відмити залишки бруду скребком чи жорсткою ганчіркою.

Як почистити решітку та поверхню плити / Фото Unsplash

Сода

Ще один універсальний та нетоксичний засіб для очищення як поверхні, так і решітки святково забрудненої плити – харчова сода, яка може впоратись навіть зі стійкими забрудненнями.

Щоб очистити плиту за допомогою соди, треба:

Змішати харчову чи кальциновану соду з водою у пропорції 2 до 1, щоб утворилась своєрідна кашка;

Нанести суміш на поверхню плити та решітку з усіх сторін та залиште більш ніж на 1 годину відмокати;

Після цього натерти решітку скребком чи йоржиком, стираючи бруд та жир. Емальовану поверхню плити терти жорсткими ганчірками не можна – скористайтеся губкою чи м'якою ганчіркою з мікрофібри;

В кінці решітку треба ретельно промити водою, щоб не було білих розводів від соди. Поверхню плити достатньо протерти чистою ганчіркою.

Як почистити решітку та поверхню плити / Фото Unsplash