Як охолодити авто влітку: 5 елементарних лайфхаків

2 липня 2023, 12:08
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Коли на вулиці рекордні температури, в авто перебувати просто жахливо. Немає, чим дихати та хочеться лише одного – холоду.

Охолодження автомобіля влітку – важливо для комфорту та безпеки під час поїздок. Є кілька корисних порад від 24 Каналу, як зробити прохолоду в салоні авто. 

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Способи охолодити салон авто

  • У такій ситуації вам знадобляться сонцезахисні шторки. Їх потрібно встановити на вікна автомобіля, особливо на переднє скло та бокові вікна, на які найбільше спрямоване пряме сонячне світло. 


Сонцезахисна штора / Фото "Розетка"

  • Шукайте тінь. Старайтеся паркуватися тільки в тих місцях, де розташовані великі дерева або навіси. Це зменшить нагрівання автомобіля під прямим сонячним промінням.


Авто в тіні / Фото "Авто 24"

  • Якщо безпека дозволяє, залишіть вікна чи люк автомобіля напіввідкритими при тривалому паркуванні. Таким чином, нагріте повітря буде виходити з салону та зменшить температуру в автомобілі.

  • Перед тим, як сідати в автомобіль, відкрийте двері на кілька хвилин, щоб випустити гаряче повітря з салону. Потім включіть вентиляцію, встановивши її на найвищу позицію, щоб прискорити процес охолодження.


Вентиляція в авто / Фото Polis.ua

  • Якщо крісла у вашому салоні темного кольору, вони будуть поглинати тепло й від цього ставатиме ще тепліше. Спробуйте придбати для них захисні чохли світлих кольорів і ви побачите результат.


Захисні чохли / Фото Aks-group

Автор: Вікторія Козар