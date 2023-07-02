Охлаждение автомобиля летом – важно для комфорта и безопасности во время поездок. Есть несколько полезных советов от 24 Канала, как сделать прохладу в салоне авто.
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Способы охладить салон авто
В такой ситуации вам понадобятся солнцезащитные шторки. Их нужно установить на окна автомобиля, особенно на переднее стекло и боковые окна, на которые наиболее направлен прямой солнечный свет.
Солнцезащитная штора / Фото "Розетка"
Ищите тень. Старайтесь парковаться только в тех местах, где расположены большие деревья или навесы. Это уменьшит нагрев автомобиля под прямыми солнечными лучами.
Авто в тени / Фото "Авто 24"
Если безопасность разрешает, оставьте окна или люк автомобиля полуоткрытыми при длительной парковке. Таким образом, нагретый воздух будет выходить из салона и снизит температуру в автомобиле.
Перед тем, как садиться в автомобиль, откройте дверь на несколько минут, чтобы выпустить горячий воздух из салона. Затем включите вентиляцию, установив ее на высшую позицию, чтобы ускорить процесс охлаждения.
Вентиляция в авто / Фото Polis.ua
Если кресла в вашем салоне черного цвета, они будут поглощать тепло и от этого будет становиться еще теплее. Попытайтесь приобрести для них защитные чехлы светлых цветов и вы увидите результат.
Защитные чехлы / Фото Aks-group