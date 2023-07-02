Якщо безпека дозволяє, залишіть вікна чи люк автомобіля напіввідкритими при тривалому паркуванні. Таким чином, нагріте повітря буде виходити з салону та зменшить температуру в автомобілі.

Перед тим, як сідати в автомобіль, відкрийте двері на кілька хвилин, щоб випустити гаряче повітря з салону. Потім включіть вентиляцію, встановивши її на найвищу позицію, щоб прискорити процес охолодження.