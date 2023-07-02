Охолодження автомобіля влітку – важливо для комфорту та безпеки під час поїздок. Є кілька корисних порад від 24 Каналу, як зробити прохолоду в салоні авто.
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Способи охолодити салон авто
У такій ситуації вам знадобляться сонцезахисні шторки. Їх потрібно встановити на вікна автомобіля, особливо на переднє скло та бокові вікна, на які найбільше спрямоване пряме сонячне світло.
Сонцезахисна штора / Фото "Розетка"
Шукайте тінь. Старайтеся паркуватися тільки в тих місцях, де розташовані великі дерева або навіси. Це зменшить нагрівання автомобіля під прямим сонячним промінням.
Авто в тіні / Фото "Авто 24"
Якщо безпека дозволяє, залишіть вікна чи люк автомобіля напіввідкритими при тривалому паркуванні. Таким чином, нагріте повітря буде виходити з салону та зменшить температуру в автомобілі.
Перед тим, як сідати в автомобіль, відкрийте двері на кілька хвилин, щоб випустити гаряче повітря з салону. Потім включіть вентиляцію, встановивши її на найвищу позицію, щоб прискорити процес охолодження.
Вентиляція в авто / Фото Polis.ua
Якщо крісла у вашому салоні темного кольору, вони будуть поглинати тепло й від цього ставатиме ще тепліше. Спробуйте придбати для них захисні чохли світлих кольорів і ви побачите результат.
Захисні чохли / Фото Aks-group