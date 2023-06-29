Мухи можуть псувати продукти, залишати плями на стінах, шторах та інших предметах. Переважно вони залітають через відчинені двері або вікна. Як позбутися ненависних мух – поділиться 24 Канал.

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Боротьба з мухами

Москітні сітки – оптимальний спосіб захистити помешкання не лише від мух, а й від будь-яких інших комах. Спостерігайте, чи нема на ній пошкоджень, бо птахи іноді можуть її порвати.



Москітна сітка / Фото "Будсектор"

Не лише відганятиме комах, а й надаватимуть приємний аромат дому ефірні олії лаванди, м'яти, евкаліпта. А ще краще – якщо є спеціальна аромалампа. Таким чином, запах ефективніше буде поширюватись по всьому помешканні. Як варіант – змастити такими оліями частини дверей та вікон.



Ефірна олія м'яти / Фото Essenti

Мабуть, чи не у кожного в домі знайдеться горілка, яку зберігають для застіль. Але й вона допоможе прогнати мух. Достатньо перелити її в обприскувач та потрохи розпилювати в домі. Мухи просто не можуть терпіти цього запаху.



Горілка / Фото "Напої. Технології та Інновації"

Гвоздиці характерний різкий запах, тож просто насипте певну кількість в посудину та поставте у місце, яке вони найбільше атакують.



Гвоздика / Фото Shutterstock

Пастки є поширеним методом боротьби з мухами. Люди часто купують липкі стрічки, які вішають на світильник. Також можна приготувати настій з чорного перцю та молока. Змащуємо часточки паперу та ставимо на місця, куди вони часто злітаються.



Липка стрічка / Фото Depositphotos

Мухи терпіти не можуть запахи деяких трав. Якщо ви маєте можливість, то варто посадити деякі трави та прянощі. Йдеться про базилік, лаванда, м’ята перцева, полин. Також можна розставити в хаті сушені трави: це також ефективно.



Базилік / Фото Klopotenko.net

Розкладіть по кухні та інших кімнатах, де літають мухи, лавровий лист або цибулю. Вони будуть відлякувати цих непроханих гостей.



Лавровий лист / Фото "Радіо Трек"