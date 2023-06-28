Навіть якщо на вулиці – страшенно тепло, але ви не хочете такої самої долі у вашій квартирі, то вихід є. Яким чином охолодити квартиру без кондиціонера – розкаже 24 Канал.
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Як охолодити приміщення без кондиціонера
- Найпростіший спосіб позбутися спеки у квартирі – позакривати всі вікна та двері. Адже таким чином, у приміщення не буде потрапляти гаряче розігріте повітря, а отже – температура буде триматись одного рівня. Провітрювати можна рано вранці або пізно ввечері.
Вікно / Фото "Пластикові вікна"
- Сонцезахисна плівка – хороший метод, бо вона пропускає частину променів, щоб до квартири потрапляло світло, але водночас затримує спеку. Не хвилюйтесь, що вам не буде видно нічого з вікна, стане трохи тьмяніше, але ви все будете бачити.
Сонцезахисна плівка / Фото Balcon.co.ua
- Жалюзі, ролети або інші схожі засоби будуть дуже помічними у такій справі. Вони відбиватимуть більшу частину сонячних променів.
Жалюзі / Фото Hitsan.ua
- Спосіб, який не потребує великих витрат чи зусиль – набрати пляшки з водою. Та просто порозставляйте їх по квартирі. Також можна набрати води у миски та додати льоду. Повітря у квартирі завдяки такому методу буде залишатись свіжим.
Пляшки з водою / Фото "Котел в домі"
- Пам'ятайте про електричні прилади, вони забирають дуже багато енергії, а тому – прогрівають приміщення до високих температур. По можливості, старайтесь електричні вимикати прилади, якими не користуєтесь – тостер, чайник, ноутбук.
Електричні прилади / Фото Ukrhealth.net
- Зніміть всі килими та пледи, які є у вашому домі. Влітку вони не лише накопичують пил, але й затримують тепло в будь-якому приміщенні. Якщо ви це зробите – то результат не змусить вас чекати.
Килим / Фото Bed4you