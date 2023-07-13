Коли домашній улюбленець страждає від високих температур, це легко помітити – він млявий, постійно лежить та не реагує на звертання. Як допомогти собакам і котам у спеку – знає 24 Канал.

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Як вберегти собак і котів від спеки

Уникайте прогулянок з собаками чи котами, коли на вулиці гаряче. Вони можуть обпекти лапки об гарячий асфальт. Якщо вам все-таки потрібно вийти, робіть це вранці або ввечері, коли температура ще не така висока.



Собака на спеці / Фото з ютубу

Є така думка, що зокрема, собаку треба коротко постригти, аби не було так жарко. Це міф. Можна підстригти зовсім трішки, але не багато. Адже шерсть виконує захисну функцію та навпаки оберігає тварину від спеки.

зовсім трішки, але не багато. Адже шерсть виконує захисну функцію та навпаки оберігає тварину від спеки. Завжди має бути доступ до прохолодної води для вашого улюбленця. Переконайтеся, що миска з водою заповнена протягом усього дня.



Миска з водою / Фото Dreamstime.com

Не залишайте своїх тварин у закритому автомобілі. Температура в салоні швидко підіймається, навіть якщо відчинені вікна. Є багато випадків, коли собаки чи коти гинули в таких умовах.



Собака в авто / Фото Superwall