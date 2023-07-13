Когда домашний любимец страдает от высоких температур, это легко заметить – он вял, постоянно лежит и не реагирует на обращение. Как помочь собакам и котам в жару – знает 24 Канал.
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Как уберечь собак и кошек от жары
- Избегайте прогулок с собаками или котами, когда на улице горячо. Они могут обжечь лапки о горячий асфальт. Если вам все же нужно выйти, делайте это утром или вечером, когда температура еще не так высока.
Собака на жаре / Фото с ютуба
- Есть такое мнение, что в частности собаку нужно коротко постричь, чтобы не было так жарко. Это миф. Можно подстричь совсем немного, но не много. Ведь шерсть выполняет защитную функцию и наоборот предохраняет животное от жары.
- Всегда должен быть доступ к прохладной воде для вашего любимца. Убедитесь, что чаша с водой заполнена в течение всего дня.
Миска с водой / Фото Dreamstime.com
- Не оставляйте своих животных в закрытом автомобиле. Температура в салоне быстро поднимается даже если открыты окна. Есть много случаев, когда собаки или кошки гибли в таких условиях.
Собака в авто / Фото Superwall
- Организуйте в доме теневое и удобное место для домашних питомцев. Если они могут отдыхать возле кондиционера или под вентилятором – это прекрасно.
- Когда вы видите, что собаке или коту жарко дома, то смочите ему мокрой тканью лапы, уши, лоб и нос.
- Внимательно наблюдайте, нет ли у животных таких признаков перегрева, как чрезмерное слюноотделение, одышка, потеря аппетита или слабость. Если вы увидели эти симптомы, немедленно обратитесь к ветеринару.