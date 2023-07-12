Кожен любить літо за різні речі: пікніки, купання в річці чи морі, смачні фрукти та овочі, цікаві поїздки. Це можливість реалізувати найсміливіші плани та бажання. Не проґавте чудові сонячні дні, щоб потім не шкодувати. 24 Канал пропонує 10 речей, які ви повинні зробити цього літа.

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10 речей, які треба зробити влітку

Насамперед – обмежте час проведення перед гаджетами. Літо настільки радує своїм ніжним сонечком та теплою погодою, що гріх "зависати" в телефоні чи ноутбуці. Залиште це заняття на більш холодні сезони.



Гаджети / Фото Pinterest

Обов'язково знайдіть можливість скупатись в якійсь водоймі. Це залежить від ваших можливостей: річка, море, озеро, ставок. Але не обмежуйте себе від такого задоволення. Це дуже сильно бадьорить та підвищує настрій.



Озеро Синевир / Фото "Жива вода"

Для тих, хто не дуже любить плавати, існує прекрасна альтернатива – поїхати в гори. Хоча б на один день. Це тотальне перезавантаження. Просто уявіть: відчиняєш вікно в українських Карпатах, а там – чисте повітря, спів пташок і такий потрібний спокій. Правда ж, привабливо?



Гори Карпати / Фото "Відвідай"

Складіть список літератури на літо. Ні, не так, як у школі: вас ніхто перевіряти не буде. Відшукайте читво для душі. Завітайте у книжковий магазин чи бібліотеку та підберіть собі щось з улюбленого жанру.



Книги / Фото Libr.dp.ua

Навчіться готувати якусь страву або напій. Можна обрати незнайому для себе кухню: мексиканську, італійську чи іспанську. Гостре чи ніжне, солодке чи солоне – тут залежить від ваших смакових уподобань.



Мексиканська страва "тако" / Фото "СК Маркет"

Сплануйте свої вихідні, щоб не сидіти вдома. Відправтесь у нове для себе місто, складіть перелік місць, які хочете відвідати й вперед.

Додайте якусь активність. Це може бути їзда на велосипеді, на конях, пробіжка, гра у бадмінтон, теніс, волейбол. Це зміцнить ваше здоров'я.



Їзда верхи / Фото Horse Ua

Незабутні враження складе фестиваль або концерт улюбленого виконавця. Перегляньте, коли найближчий концерт у вашому або сусідньому місті та сміливо купуйте квитки. Подаруйте собі приємну подію, яка залишиться у пам'яті надовго.



Фестиваль / Фото Mrpl.city

Пам'ятайте про своїх рідних і близьких. Приділяйте їм достатньо часу та уваги. Зберіться в якийсь день та відправтесь на природу. Можна взяти щось смачненьке та влаштувати пікнік. І день вже буде значно кращий та цікавіший.



Пікнік / Фото Depositphotos.com

Робіть донати для українських військових. Нехай це буде зовсім символічна сума. Але навіть ці 10-20-30 гривень можуть врятувати чиєсь життя. Пам'ятайте, що ми можемо працювати, відпочивати та щось планувати саме завдяки Збройним Силам України.