Мабуть, у кожного бувала ситуація, коли у шафі заводилась міль – гидкий шкідний, який псує наші речі. Щоб це не продовжувалось, треба використати певні методи. Як боротися з міллю у шафі – підкаже 24 канал.

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Методи боротьби з міллю у шафі

Проста порада – залишати двері шафи відкритими, щоб туди потрапляло повітря . Адже ці комахи цінують тепло та вологу, тому найчастіше з'являються саме у таких місцях.

. Адже ці комахи цінують тепло та вологу, тому найчастіше з'являються саме у таких місцях. Липка пастка – це дуже дешево та доступно для всіх. Вони містять спеціальну речовину, на яку злітаються ці метелики. Покладіть їх туди, де переважно заселяються ці шкідники.



Липка пастка / Фото Propecs

Хто має можливість – придбайте кедрову олію. Ви точно не пошкодуєте. Змішайте її з водою, перелийте у розпилювач та обприскайте ті місця, де бачили міль.



Кедрова олія / Фото "Фітнес Україна"

Коли ви поїли мандарини чи апельсини, не поспішайте викидати шкірки. Підсушіть їх трошки на сонечку та покладіть там, де побачили метеликів. Щобільше одяг матиме приємний цитрусовий аромат.



Мандаринова шкірка / Фото Газета "Волинь"

Під час прання речей, додайте кілька крапель лавандової олії до води. Також розпилюйте розчин на основі лаванди на речі, які потенційно може зіпсувати міль. Лаванда має дуже гарний запах, тож одяг буде приємно пахнути.



Лавандова олія / Фото "Центр ідей"