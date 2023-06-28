Даже если на улице – очень тепло, но вы не хотите такой же судьбы в вашей квартире, то выход есть. Как охладить квартиру без кондиционера расскажет 24 Канал.

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Как охладить помещение без кондиционера

Самый простой способ избавиться от жары в квартире – закрыть все окна и двери. Ведь таким образом, в помещение не будет попадать горячий разогретый воздух, а значит температура будет держаться одного уровня. Проветривать можно ранним утром или поздно вечером.



Окно / Фото "Пластиковые окна"

Солнцезащитная пленка – хороший метод, потому что она пропускает часть лучей, чтобы в квартиру попадал свет, но задерживает жару. Не беспокойтесь, что вам не будет видно ничего из окна, станет немного тусклее, но вы все будете видеть.



Солнцезащитная плёнка / Фото Balcon.co.ua

Жалюзи, роллеты или другие подобные средства будут очень действенны в таком деле. Они будут отражать большую часть солнечных лучей.



Жалюзи / Фото Hitsan.ua

Способ, не требующий больших затрат или усилий – набрать бутылки с водой. Да просто расставляйте их по квартире. Можно также набрать воды в миски и добавить льда. Воздух в квартире благодаря такому методу будет оставаться свежим.



Бутылки с водой / Фото "Котел в доме"

Помните об электрических приборах, они забирают очень много энергии, а потому прогревают помещение до высоких температур. По возможности старайтесь электрические выключать приборы, которыми не пользуетесь – тостер, чайник, ноутбук.



Электрические приборы / Фото Ukrhealth.net

Снимите все ковры и пледы, которые есть в вашем доме. Летом они не только накапливают пыль, но задерживают тепло в любом помещении. Если вы это сделаете – результат не заставит вас ждать.



Ковер / Фото Bed4you