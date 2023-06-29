Мухи могут портить продукты, оставлять пятна на стенах, шторах и других предметах. Преимущественно они залетают через открытую дверь или окна. Как избавиться от ненавистных мух – поделится 24 Канал.

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Борьба с мухами

Москитные сетки – оптимальный способ защитить квартиру не только от мух, но и от любых других насекомых. Наблюдайте, нет ли на ней повреждений, потому что птицы иногда могут ее порвать.



Москитная сетка / Фото "Стройсектор"

Не только будет отгонять насекомых, но и придавать приятный аромат дому эфирные масла лаванды, мяты, эвкалипта. А еще лучше – если есть специальная аромалампа. Таким образом, запах эффективнее будет распространяться по всей квартире. Как вариант – смазать такими маслами дверь и окон.



Эфирное масло мяты / Фото Essenti

Пожалуй, не у каждого ли в доме найдется водка, которую хранят для застолий. Но и она поможет прогнать мух. Достаточно перелить ее в опрыскиватель и понемногу распиливать в доме. Мухи просто не могут терпеть этот запах.



Водка / Фото "Напитки. Технологии и Инновации"

Гвоздицы характерный резкий запах, поэтому просто насыпьте определенное количество в сосуд и поставьте в место, которое они больше всего атакуют.



Гвоздика / Фото Shutterstock

Ловушки являются наиболее распространенным методом борьбы с мухами. Люди часто покупают липкие ленты, которые вешают на светильник. Также можно приготовить настой из черного перца и молока. Смазываем дольки бумаги и ставим на места, куда часто слетаются.



Липкая полоска / Фото Depositphotos

Мухи терпеть не могут запахи некоторых трав. Если у вас есть возможность, то стоит усадить некоторые травы и пряности. Речь идет о базилике, лаванде, мяте перечной, полыни. Также можно расставить в доме сушеные травы: это тоже эффективно.



Базилик / Фото Klopotenko.net

Разложите по кухне и другим комнатам, где летают мухи, лавровый лист или лук. Они будут отпугивать этих незваных гостей.