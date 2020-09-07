Українського телебачення Сергія Притулу, здавалося б, ніщо не може вибити з колії. На його сторінку у фейсбуці регулярно навідуються хейтери, залишаючи коментарі не найкращого змісту. Але Сергій зовсім не ображається.

Але на зорі ТВ-кар'єри Сергія Притули критиків в інтернеті ще не було. А на невтішні слова на свою адресу ведучий реагував гостро. Одного разу після розгромної статті про його роботу в кадрі у "Підйомі" він навіть зліг з температурою. Про що розповів автор подкасту "Інше інтерв'ю".

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Хоча автор деякі речі виривав з контексту, даючи оцінку моїй роботі, загалом його посил був правильний. Після статті я зрозумів, що мене муляло весь час, і чому я не розкривався в ефірі так, як можу зі своїм потенціалом,

– згадав Сергій Притула в ефірі подкасту.

Чоловік зізнався, що він легко переживає те, що про нього пишуть "ботоферми" у коментарях на фейсбук-сторінці, але от критику від людини, яка об'єктивно його оцінює, він завжди приймає до уваги і максимально намагається прислухатися.

"Погляд сторонніх іноді буває корисним, тому що ти себе не бачиш з боку. Особливо корисний він від людини, яка трохи розуміється на тому, чим ми займаємося на телебаченні", – додав Притула.



Сергій Притула / Пресслужба Нового каналу