Украинского телеведущего Сергея Притулу, казалось бы, ничто не может выбить из колеи. На его страницу в фейсбуке регулярно наведываются хейтеры, оставляя комментарии не самого лучшего содержания. Но Сергей совсем не обижается.

Но на заре ТВ-карьеры Сергея Притулы критиков в интернете еще не было. А на нелестные слова в свой адрес ведущий реагировал остро. Однажды после разгромной статьи о его работе в кадре в "Подъеме" он даже слег с температурой. О чем рассказал автор подкаста "Другое интервью".

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Хотя автор некоторые вещи вырывал из контекста, давая оценку моей работе, в целом его посыл был правильный. После статьи я понял, что меня мучило все время, и почему я не раскрывался в эфире так, как могу со своим потенциалом,

– вспомнил Сергей Притула в эфире подкаста.

Мужчина признался, что он легко переживает, что о нем пишут "ботофермы" в комментариях на фейсбук-странице, но вот критику от человека, который объективно его оценивает, он всегда принимает во внимание и максимально старается прислушаться.

"Взгляд посторонних иногда бывает полезным, потому что ты себя не видишь со стороны. Особенно полезен он от человека, который немного разбирается в том, чем мы занимаемся на телевидении", – добавил Притула.

Сергей Притула / Пресс-служба Нового канала