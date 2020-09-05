Современные дети уже не представляют своей жизни без смартфонов или планшетов. И как быть родителям в этом случае? Своим опытом поделился телеведущий Сергей Притула.

Едва ли не все родители удивляются, насколько быстро дети учатся разблокировать мобильные телефоны и находить в них мультфильмы. Но есть и другая сторона медали – зависимость от гаджетов, с которой никак не могут мириться взрослые. Телеведущий Сергей Притула в комментарии "Новому каналу" рассказал, запрещает ли он детям пользоваться гаджетами.

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По его словам, электронные девайсы только пользу его 3-летней дочери Саломее. Девочка любит смотреть уроки английского и с легкостью изучает новые слова.

"Дочке 3 года, до телефона ей еще далеко. Раз в день на полчаса мы даем ей планшет, потому что она любит интерактивные уроки английского. Лишний раз не нанимаем репетиторов за страшные деньги – наш ребенок в возрасте 3 лет постепенно наполняет свой словарный запас. И это здорово!" – отметил он.



Сергей Притула с дочкой / Фото пресс-служба Нового канала

В то же время у старшего сына Сергея Притулы было другое отношение к гаджетам. У школьника была зависимость и он не мог и дня прожить без своего телефона.

У Дмитрия была зависимость от гаджетов, откровенно говоря. Я не мог забрать у него силой телефон, ведь уважаю его право собственности. Он приобрел его за собственные деньги, которые копил где-то год. Однако, из-за гаджета у нас часто были недоразумения, – признался Сергей Притула.

Телеведущий предложил сыну эксперимент: Дмитрий должен был отдать свой телефон и посмотреть, что изменится. Так первенец Сергея Притулы провел все лето без смартфона и понял, что ничего страшного в этом нет. А вот во время учебного года у Дмитрия не хватает времени на телефон и виртуальное общение.



Сергей Притула с сыном на отдыхе / Фото пресс-служба Нового канала