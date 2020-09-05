Сучасні діти вже не уявляють свого життя без смартфонів чи планшетів. Та як бути батькам у цьому випадку? Своїм досвідом поділився телеведучий Сергій Притула.

Чи не всі батьки дивуються, наскільки швидко діти вчасть розблоковувати мобільні телефони та знаходити в них мультфільми. Але в цьому є інша сторона медалі – залежність від ґаджетів, з якою аж ніяк не можуть миритись дорослі. Телеведучий Сергій Притула у коментарі "Новому каналу" розповів, чи забороняє він дітям користуватись ґаджетами.

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За його словами, електронні девайси жають тільки користь його 3-річній донечці Соломії. Дівчинка полюбляє дивитись уроки англійської та з легкістю вивчає нові слова.

"Доньці 3 роки, до телефону їй ще далеко. Раз на день на півгодини ми даємо їй планшет, тому що вона любить інтерактивні уроки англійської. Зайвий раз не наймаємо репетиторів за страшні гроші – наша дитина у віці 3 років поступово наповнює свій словниковий запас. І це чудово!" – зазначив він.



Сергій Притула з донькою / Фото Пресслужба Нового каналу

Водночас у старшого сина Сергія Притули було інше ставлення до ґаджетів. Школяр мав свожрідну залежність та не міг і дня прожити без свого телефону.

У Дмитра була залежність від ґаджетів, відверто кажучи. Я не міг забрати в нього силою телефон, адже поважаю його право власності. Він придбав його за власні гроші, які збирав десь рік. Проте, через ґаджет у нас часто були непорозуміння, – зізнався Сергій Притула.

Телеведучий запропонував сину експеримент: Дмитро мав віддати свій телефон і подивитись, чи щось зміниться. Так первісток Сергія Притули провів усе літо без смартфона та зрозумів, що нічого страшного в цьому нема. А от під час навчального року у Дмитра не вистачає часу на телефон і віртуальне спілкування.



Сергій Притула з сином на відпочинку / Фото Пресслужба Нового каналу