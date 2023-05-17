Збиратимемо відрами: як садити огірки, щоб був добрий урожай
Поласувати свіжими овочами з городу любить кожен. Зокрема, огірками. У вирощуванні цих овочів немає нічого складного. Потрібно дізнатись, як правильно садити огірки.
Свіженькі огірочки з городу – приємна смакота. Але щоб мати добрий урожай, треба врахувати різні моменти. Як правильно садити огірки на городі – підкаже 24 Канал.
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Як садити огірки
Ось кілька кроків, які допоможуть вам почати:
Відповідне місце для огірків грає не останню роль в успішному вирощуванні. Їм потрібне добре освітлене місце з відкритим сонячним простором. Варто звернути увагу на такі фактори, як добре дренований ґрунт та захист від сильних вітрів.
Далі займаємось підготовкою землі. Розкопайте ґрунт на глибину приблизно 15-20 сантиметрів та додайте компост або перепрілий гній для покращення родючості.
Обробка насіння має своє значення. Перед посадкою потрібно відібрати погане насіння. Для цього занурюємо насінини у слабосолоний розчин на 10 хвилин. Міцне насіння опуститься на дно, а погане – спливе.
Садимо насіння або розсаду. Посів треба здійснювати, коли температура підійнялась до +16-+18. Можна висаджувати огірки з насіння або використовувати розсаду. Якщо з насіння, робимо невеликі ямки у землі та висаджуємо його на глибину 2 сантиметри. Якщо садите огірки з розсаду, то робимо неглибокі отвори у землі та кладемо туди розсаду.
Садимо огірки з розсади / Фото Школа Життя
Доглядайте за огірками. Проводьте регулярний полив, особливо в період сухого клімату. Можна додати мульчу навколо рослин, щоб зберегти вологу. Це допоможе попередити ріст бур'янів та підтримати стабільну температуру ґрунту. Якщо є така потреба, то встановіть підпори для огірків, щоб допомогти їм зростати вверх.