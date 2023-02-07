Лише один предмет допоможе врятувати пуховик від скочування та деформації пуху всередині, пише 24 Канал.

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Як розрівняти пух у куртці

Через часте використання, надмірну вологість на вулиці або ж невдале прання пух всередині куртки може нерівномірно розподілятися чи "опускатися" до швів. Курта стає менш об'ємною та теплою, що може стати реальною проблемою в холодну зиму.

Та лише одне правильне прання може допомогти врятувати пуховик – сучасні пухові куртки можна легко випрати у машинці та не переживати, що щось станеться.

Як повернути форму пуховику / Фото Unsplash

Щоб розрівняти пух всередині куртки, спочатку потрібно випрати пуховик – закиньте його до пралки та увімкніть режим, який зазнечений на етикетці виробу. Після цього прання потрібно запустити повторно – але до барабана потрібно закинути кілька тенісних м'ячиків. Поставте машинку на режим віджиму, а після цього дістаньте та висушіть пуховик.

Тенісні м'ячики розбивають пух всередині та допомагають йому не скупчуватися у небажаних місцях.

Як повернути форму пуховику / Фото Unsplash