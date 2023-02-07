Только один предмет поможет спасти пуховик от скатывания и деформации пуха внутри. 24 Канал.

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Как разровнять пух в куртке

Из-за частого использования, чрезмерной влажности на улице или неудачная стирка пух внутри куртки может неравномерно распределяться или "опускаться" к швам. Курта становится менее объемной и теплой, что может оказаться реальной проблемой в холодную зиму.

Но только одна правильная стирка может помочь спасти пуховик – современные пуховые куртки можно легко постирать в машинке и не переживать, что произойдет.

Как вернуть форму пуховику / Фото Unsplash

Чтобы разровнять пух внутри куртки, сначала нужно постирать пуховик – закиньте его к стиралке и включите режим, обеззараженный на этикетке изделия. После этого стирку нужно запустить повторно – но к барабану нужно забросить несколько теннисных мячиков. Поставьте машинку на режим отжима, затем достаньте и высушите пуховик.

Теннисные мячики разбивают пух внутри и помогают ему не скапливаться в нежелательных местах.

Как вернуть форму пуховику / Фото Unsplash