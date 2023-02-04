Если знать, как сделать очистку без ущерба для пуха, можно забыть о тяжелой стирке подушек вручную, пишет 24 Канал.

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Как постирать подушки в машинке

Пуховые подушки можно постирать в машинке, не рискуя формой и объемом – правильная стирка не только сможет ликвидировать загрязнение, но и освежить состояние подушек.

Чтобы пух не сбивался внутри подушки и не скатывался по углам, деформируя подушку, следует положить в барабан машинки несколько теннисных мячиков или клубков с нитями.

Как постирать пуховые подушки в машинке / Фото Unsplash

Они ложатся для того, чтобы разровнять пух во время стирки и не позволить подушке испортиться.

Чтобы пух не деформировался и был таким же рыхлым, стирать подушки нужно только при деликатном режиме при 30 – 40 градусов – высокие температуры могут уничтожить волокна и испортить подушки.

Как придать подушкам приятный запах

Пуховые подушки очень хорошо впитывают разные запахи, в частности запахи пота. Чтобы избавиться от них, можно воспользоваться простым лайфхаком.

Чтобы избавиться от запаха в подушках, достаточно добавить к барабану машинки несколько капель эфирных масел. Для этого подойдут как сладкие фруктовые ароматы, так и хвойные – эти запахи помогают уснуть.

Как постирать пуховые подушки в машинке / Фото Unsplash