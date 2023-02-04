Якщо знати, як зробити очистку без шкоди для пуху, можна забути про важе прання подушок вручну, пише 24 Канал.

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Як попрати подушки в машинці

Пухові подушки можна випрати у машинці, не ризикуючи формою та об'ємом – правильне прання не тільки зможе ліквідувати забруднення, але і освіжити стан подушок.

Щоб пух не збивався всередині подушки та не скочувався по кутах, деформуючи подушку, варто поклати в барабан машинки кілька тенісних м'ячиків чи клубків з нитками.

Як попрати пухові подушки в машинці / Фото Unsplash

Вони кладуться для того, щоб розрівняти пух під час прання та не дозволити подушці зіпсуватися.

Щоб пух не деформувався та був таким ж пухким, прати подушки потрібно виключно за делікатного режиму за 30 – 40 градусів – високі температури можуть знищити волокна та зіпсувати подушки.

Як надати подушкам приємного запаху

Пухові подушки дуже добре вбирають різні запахи, зокрема запахи поту. Щоб позбутися їх, можна скористатися простим лайфхаком.

Щоб позбутися запаху в подушках, достатньо додати до барабану машинки кілька крапель ефірних олій. Для цього підійдуть як солодкі фруктові аромати, так і хвойні – ці запахи допомагають заснути.

Як попрати пухові подушки в машинці / Фото Unsplash