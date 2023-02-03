Якщо ви чи ваші рідні чутливі до агресивної хімії, яка здатна відмити рейки, використовувати можна екологічні домашні засоби, які не є токсичними, пише 24 Канал.

Читайте також Позбуваємося іржі: 3 неочікувані продукти, які знищать іржу на металі

Сода

Харчова сода може легко допомогти очистити душові рейки від накипу та цвілі. Цей домашній засіб не тільки лагідно очистить металеві рейки, але і може повернути їм блиск та свіжість.

Для того, щоб почистити душову кабіну таким способом, вам потрібно:

Змішати харчову соду та воду в мисці приблизно у рівних пропорціях, щоб створити пасту.

Змочити зубну щітку в суміші та почистьте забруднення на рейках.

Для складних ділянок використати серветку з мікрофібри, щоб нанести пасту на всі зони доріжок.

Залишити соду на рейках на 30 – 60 хвилин.

Знову почистити зубною щіткою, а потім промити водою та витріть насухо.

Як помити душові рейки / Фото Unsplash

Лимонна кислота

Звичайний свіжий лимон може позбавити вас та вашу душову забруднень, а також надасть ванній кімнаті свіжого цитрусового запаху.

Щоб помити рейки за допомогою лимона:

Візьміть шматочок лимона та обмокніть його в сіль.

Проведіть лимоном по забруднених ділянках та залиште на 25 – 30 хвилин.

За допомогою зубної щітки почистьте забруднені ділянки.

Після цього промийте рейки водою та витріть ганчіркою.

Як помити душові рейки / Фото Unsplash

Оцет

Столовий оцет – незамінна річ у боротьбі з цвіллю, гниллю та іржею. Цей продукт може легко очистити навіть старі забруднення.

Щоб помити душові рейки таким чином, вам потрібно:

Наповнити пляшку з пульверизатором оцтом та обережно збризнути рейки оцтом.

Залишити оцет на доріжках на 10 – 30 хвилин.

Використати стару зубну щітку, щоб почистити важкодоступні забруднені місця.

Намочити губку та промити рейки чистою водою.

Як помити душові рейки / Фото Unsplash