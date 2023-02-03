Если вы или ваши родные чувствительны к агрессивной химии, которая способна отмыть рельсы, использовать можно экологические домашние средства, не токсичные, пишет 24 Канал.
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Сода
Пищевая сода может легко помочь очистить душевые рельсы от накипи и плесени. Это домашнее средство не только ласково очистит металлические рейки, но и может вернуть им блеск и свежесть.
Для того чтобы почистить душевую кабину таким способом, вам нужно:
- Смешать пищевую соду и воду в миске примерно в равных пропорциях, чтобы создать пасту.
- Смочите зубную щетку в смеси и почистите загрязнение на рельсах.
- Для сложных участков использовать салфетку из микрофибры, чтобы нанести пасту на все зоны дорожек.
- Оставить соду на рельсах на 30 – 60 минут.
- Снова почистить зубной щеткой, затем промыть водой и вытрите насухо.
Как помыть душевые рельсы / Фото Unsplash
Лимонная кислота
Обычный свежий лимон может лишить вас и вашу душевую загрязнений, а также придаст ванной комнате свежий цитрусовый запах.
Чтобы помыть рельсы с помощью лимона:
- Возьмите кусочек лимона и обмокните его в соль.
- Проведите лимоном по загрязненным участкам и оставьте на 25-30 минут.
- С помощью зубной щетки очистите загрязненные участки.
- После этого промойте рейки водой и протрите тряпкой.
Как помыть душевые рельсы / Фото Unsplash
Уксус
Столовый уксус – незаменимая вещь в борьбе с плесенью, гнилью и ржавчиной. Этот продукт может легко очистить даже старые загрязнения.
Чтобы помыть душевые рельсы таким образом, вам нужно:
- Наполнить бутылку с пульверизатором и осторожно сбрызнуть рельсы уксусом.
- Оставить уксус на дорожках на 10 – 30 минут.
- Используйте старую зубную щетку, чтобы очистить труднодоступные загрязненные места.
- Намочить губку и промыть рельсы чистой водой.
Как помыть душевые рельсы / Фото Unsplash