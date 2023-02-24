Щоб весна була цікавою, не обов'язково робити щось грандіозне. Достатньо насолоджуватися кожною миттю життя і помічати навіть маленькі дрібниці, які приносять радість. Ми підготували для вас список із 50 пунктів, які допоможуть прожити три весняні місяці із натхненням, зазначає 24 Канал.

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Як провести весну 2023 – 50 цікавих ідей

Сходіть в парк і влаштуйте фотосесію серед квітучих магнолій, вишень чи яблунь.

Приберіть територію біля будинку від торішнього листя та сміття, що залишилося після зими.

Знайдіть проліски. Але не рвіть їх, адже ці квіти занесені до Червоної книги України, тому просто помилуйтеся ними та зробіть кілька фото на пам’ять.

Приготуйте зелений борщ.

Зробіть приємний подарунок близькій людині.

Проведіть день наодинці із собою.

Виконайте свою маленьку мрію.

Приготуйте незвичну для вас страву.

Знайдіть нове хобі чи захоплення.

Зробіть день без соцмереж.

Поради, як провести весну 2023 / Фото Canva

Запросіть себе на побачення.

Влаштуйте пікнік.

Запишіть свої мрії.

Складіть весняний плейлист.

Погодуйте птахів у парку.

Оновіть гардероб.

Займіться своїм здоров'ям.

Поїдьте у маленьку подорож.

Купіть піжаму, про яку мріяли.

Вигуляйте собаку із притулку.

Обійміть близьку вам людину.

Підіть на майстер-клас із гончарства.

Позбудьтеся непотрібних речей.

Організуйте чайну церемонію.

Зробіть список вдячності.

Віддайте борги.

Навчіться чомусь новому.

Скажіть комплімент незнайомій людині.

Подивіться хороший фільм.

Навчіться робити ловця снів своїми руками.

\Що варто зробити цієї весни – цікаві ідеї / Фото Canva